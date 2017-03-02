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Более 500 тысяч жителей Алтайского края в 2016 году посетили спектакли. Билеты же на все весенние премьеры в театрах Барнаула полностью раскуплены. Такие данные приводит управление по культуре и архивному делу региона со ссылкой на вице-премьера правительства Андрея Щукина.

"Очень радует, что интерес зрителей к постановкам наших алтайских театров не ослабевает. При этом театры все более активно посещает молодежная аудитория. Мы понимаем, что сегодня, чтобы привлечь зрителя, учреждениям культуры необходимо много работать, изобретать что-то новое, постоянно удивлять. И наши театры с этой задачей успешно справляются. Ведь обновленные театральные площадки Алтайского края, в реконструкцию которых были вложены немалые бюджетные средства, получили новые возможности для развития профессионального театрального искусства", – сказал Андрей Щукин.

По его словам, по итогам 2016 года все театрально-концертные учреждения края увеличили количество показов спектаклей и концертных программ. Всего было показано свыше 2 тысяч спектаклей и концертных программ, которые посетили более 500 тысяч зрителей.

Что касается предстоящих показов, то 3, 4, 5 марта состоится премьера комедии "Иллюзии" Ивана Вырыпаева в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина. Режиссером стал известный артист кино Иван Стебунов, который уже ставил на Алтае спектакль "Обыкновенное чудо". Билеты на первые три премьерных дня уже проданы.

Еще одна громкая премьера состоится в Алтайском театре музыкальной комедии. 7, 8 и 9 марта на сцене театра будет представлена оперетта Иоганна Штрауса "Цыганский барон". Свободных мест на премьеру уже нет. При этом зрители начали раскупать билеты почти за месяц до показов.

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина одна из основных весенних премьер – спектакль "Зойкина квартира" – состоится 7, 8 и 9 апреля. Несмотря на то, что до показа еще больше месяца, на первый премьерный день более половины мест в зрительном зале уже выкуплено.