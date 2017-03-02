Чтобы не чувствовать себя уставшими, сонными и напрочь лишенными сил, постящимся стоит внимательно отнестись к составлению своего рациона. Просто отказаться от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц нельзя – это будет серьезным ударом для организма. Нужно подобрать правильную замену. Так, белок можно получать из орехов, бобовых, грибов и сырых семечек. Amic.ru составил список обязательных продуктов, которые должны быть на столе во время соблюдения Великого поста.

Бобовые

Бобовые занимают лидирующую позицию среди растительных продуктов, содержащих белок. Постящийся должен включить в меню блюда из чечевицы, фасоли, гороха, нута. Правда, нужно помнить о том, что растительный белок из этих продуктов усваивается не полностью, но можно помочь организму в его переработке. Для этого нужно употреблять блюда из бобовых в сочетании с большим количеством свежей зелени. Дополнительно рекомендуется съедать в небольших количествах и злаковую пищу – постный хлеб или пророщенную пшеницу.

Нутовые котлеты

Что потребуется?

нут — 0,5 ст.

перец болгарский — 1 шт.

зелень (базилик, петрушка, укроп)

лук репчатый — 0,5 шт.

чеснок — 2 зубчика

паста тахина — 2 ч. л.

соль, черный перец, паприка — по вкусу

хмели-сунели, кумин — по вкусу

мука кукурузная и пшеничная

Для начинки:

авокадо — 1 шт.

лук репчатый — 0,5 шт.

оливковое масло

перец болгарский — 1 шт.

Для подачи:

зелень (мята, базилик, укроп)

майонез (постный)

лаваш

Как готовить?

Нут замочить на ночь. Утром промыть, отварить до готовности, очистить от кожицы и размять в пюре. К пюре добавить тахину, нарезанную зелень, натертый на терке лук и мелко нарезанные чеснок и сладкий перец. Тщательно перемешать. Затем добавить специи и 2-3 столовые ложки масла. Еще раз перемешать, добавить муку и слепить из получившегося фарша котлетки. Обжарить их в разогретой сковороде. Для начинки мелко нарезать авокадо и лук, смешать и заправить оливковым маслом. Болгарский перец нарезать соломкой. На лаваш выложить авокадо с луком, затем — котлетки, зелень, болгарский перец, майонез. Завернуть. Арахис Еще одним продуктом, относящимся к бобовым, является арахис. Он также богат белком, кроме того, в его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, жиры и другие вещества, которые имеются только в продуктах животного происхождения. Арахис повышает работоспособность, увеличивает силы и улучшает настроение. Но это очень калорийный продукт, поэтому отдельно его лучше не употреблять, а обязательно сочетать со свежими овощами. Салат с арахисом Что потребуется? Белокочанная капуста — 0,5 шт.

Краснокочанная капуста — 0,5 шт.

Арахис — 3 ст.

Зелёный лук — 3-4 шт.

Пучок кинзы — 1 шт.

Рисовый уксус — 2 ст.л.

Мёд — 1 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Кунжутное масло — 1 ч.л.

Соевый соус — 2 ч.л.

Арахисовое масло — 0,25 ст.

Огурец — 2 шт.

Авокадо — 1 шт. Как готовить? Капусту и зелень нарубить, огурцы нарезать полукольцами, арахис измельчить. Все компоненты перемешать. Для соуса смешать рисовый уксус, мёд, сахар, кунжутное масло, соевый соус, арахисовое масло или растительное. Полить соусом овощи.

Тофу

Для полноценного обеспечения своего организма в пост белком желательно употреблять и соевую пищу, например тофу. Это мягкий сыр из соевого молока, известный с 220 года нашей эры. Соевый белок на 90% растворим в воде, а значит, очень легко усваивается организмом. Несмотря на то, что тофу чаще всего используется как добавка ко всевозможной лапше и супам, из него можно делать и самодостаточные блюда.

Шашлык из тофу с соусом из кинзы

Что потребуется?

Кинза — 2 ст.

Растительное масло — 1,4 ст.

Перец халапеньо — 1,2 шт.

Сок лайма — 2 ст.л.

Зеленый лук, соль, черный молотый перец

Тофу — 400 г

Сквош — 2 шт.

Свежий имбирь — 1 ч.л.

Как готовить?

Кинзу измельчить, добавить сок лайма, масло, халапеньо, имбирь, зеленый лук. Смешать тофу, белую часть лука, 1 ст.л. масла, посолить и поперчить. Насадить на шампуры тофу, лук и сквош. Смазать решетку гриля маслом и жарить шашлыки со сквошем 10-15 минут, с луком – 5-6 минут, до мягкости лука. При подаче полить шашлыки соусом из кинзы.

Баклажаны

Баклажаны полны клетчатки, антиоксидантов, витаминов группы В, калия, они низкокалорийны и имеют низкий гликемический индекс – то есть прекрасно вписываются во всевозможные диеты.