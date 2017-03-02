Фото: vk.com/barneos22
Столкновение нескольких автомобилей под Барнаулом спровоцировало утром в четверг, 2 марта, масштабную пробку.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что авария случилась в районе станции Присягино.
"Сильная авария на Присягино, пять или шесть машин. Огромная пробка. Очень скользкая дорога. Будьте аккуратнее!" – отмечает автор заметки.
Комментарии
все на лето переобулись чтоли? там памятник убрали, сколько уже разбилось водителей там.....
смотрю на ваши пресловутые "пробки", вижу только пробку на власихинской. Что, уже все разъехались?