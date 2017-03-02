Фото: vk.com/barneos22

Столкновение нескольких автомобилей под Барнаулом спровоцировало утром в четверг, 2 марта, масштабную пробку.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что авария случилась в районе станции Присягино.

"Сильная авария на Присягино, пять или шесть машин. Огромная пробка. Очень скользкая дорога. Будьте аккуратнее!" – отмечает автор заметки.