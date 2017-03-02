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Соцсеть Facebook начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления пользователей, склонных к самоубийству. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC.

ИИ на основе анализа постов пользователя и оставленных к ним комментариев определяет, может ли человек задумываться о самоубийстве. После того, как нейросеть выявила человека, который находится в кризисном состоянии, его данные отправляют команде исследователей. Если они подтверждают наличие угрозы, компания связывается с автором сообщений и рекомендует ему обратиться за помощью.

РИА Новости отмечает, что искусственный интеллект будет искать в сообщениях упоминания о боли и грусти, а в комментариях – вопросы от друзей или фразы, например: "Ты в порядке?" "Я за тебя волнуюсь" и другие.

Глава отдела, который работает над программой, заявил, что данные меры "не просто полезны, а критически необходимы". Сейчас Facebook занимается выявлением склонных к суициду лишь в Соединенных Штатах.

Ранее основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что Facebook будет с помощью ИИ выявлять написанные экстремистами сообщения, а также посты с запрещенными материалами.