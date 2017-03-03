Близятся весенние праздники, а это значит, что пора думать о том, где их провести. Диско-паб Fox приглашает всех желающих отметить женский день вместе.

Седьмого и восьмого марта в диско-пабе посетителей ждут короткие юбки, ажурные чулки и множество красивых девушек. Диджей паба обещает включать самые актуальные и зажигательные хиты до самого утра, а ведущий не заставит гостей скучать. Всех девушек ждут гарантированные подарки от диско-паба Fox.

Забронировать столик можно по телефону: 35-95-95

Адрес: Союза Республик, 44а