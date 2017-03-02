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Барнаулец живет в припаркованном Mercedes-Benz – очевидцы

, ИА "Амител"
Автомобиль стоит без движения во дворе дома по Северному Власихинскому проезду уже второй год, отмечают местные жители

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в соцсетях обсуждают мужчину без определенного места жительства, выбравшего в качестве дома для себя автомобиль Mercedes-Benz. Соответствующий пост размещен в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что автомобиль припаркован во дворе дома по Северному Власихинскому проезду. Автор сообщения отмечает, что машина недвижима уже второй год и сейчас в нем проживает один мужчина. Причем порой в его "доме" даже появляются гости. 

Барнаулец подчеркивает, что у местных жителей такой сосед проблем не вызывает. "Хозяин автомобиля нам неизвестен", – добавил он.

В комментариях участники сообщества предположили, что владелец авто и проживающий в нем мужчина могут быть одним лицом. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 10:40
обезъяна

жертва развода? наш самый справедливый суд в мире оставил все деткам и бедной разведенке?

0  0
2.03.2017 10:41
- гость -

еще + алименты нарастающим итогом

0  0
2.03.2017 10:42
Митя

Жертва ипотеки...

0  0
2.03.2017 10:49
- гость -

обезъяна 2 марта 2017 г. 10:40 жертва развода? наш самый справедливый суд в мире оставил все деткам и бедной разведенке? ---- Обычно наоборот бывает. Если квартира принадлежит мужчине, то при разводе он жену и детей выгоняет из квартиры и его не волнует, где она будет с детьми жить.

0  0
2.03.2017 10:49
- гость -

Да много нас таких по России. Кто в машине, кто в подвале кто в землянке ,а очень много по дачной амнистии на дачах.

0  0
2.03.2017 10:49
Земляк

Какой кризис? Нас не победить, у нас бомжи в мерседесах живут. ДЕВИЗ: Немецкий автопром - для бомжа любимый дом.

0  0
2.03.2017 10:57
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 10:49

Обычно наоборот бывает. Если квартира принадлежит мужчине, то при разводе он жену и детей выгоняет из квартиры и его не волнует, где она будет с детьми жить. Источник: © ИА "Амител"

это где вы видели чтобы квартира мужчине принадлежала?))) и как это малолетних можно выгнать , а?) у всех ипотеки чаще и суд встает на сторону разведенки, там судьи такие же бабы разведенные, детей интересы ущемлять нельзя к тому же. а то как и где будет жить бывший муж и на что- главное , никого не волнует.

0  0
2.03.2017 10:59
- гость -

Земляк 2 марта 2017 г. 10:49 Это не смешно! Хотя «Два процента людей — думает, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.» — Бернард Шоу

0  0
2.03.2017 11:01
- гость -

А куда он ходит до ветру?

0  0
2.03.2017 11:06
- гость -

А куда он ходит до ветру? ___ А это завит от того откуда дует ветер...

0  0
2.03.2017 11:07
- гость -

в мерседесе ветра нет. стало быть, открывает дверь,а тут уж и до ветру недалеко

0  0
2.03.2017 11:10
- гость -

судя по разбитой форточке, спит в авто явно не его хозяин

0  0
2.03.2017 11:12
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 10:59

Земляк -я сам из них.

0  0
2.03.2017 11:15
- гость -

-я сам из них

На даче живешь? Тоже развелся?

0  0
2.03.2017 11:20
- гость -

с женой поругался

0  0
2.03.2017 11:31
гость

многие летом в лесу землянки делают и живут, несмотря на комаров

0  0
2.03.2017 11:32
Земляк

2.03.2017 10:59 - гость - Это очень смешно! Власть на каждом углу говорит о том, что уровень доходов населения вырос, безработица снизилась, сбербанк снизил ставки по ипотеке... Живи и радуйся. Вот мужик живет, радуется и ему не стыдно друзей в гости позвать. Я ГОРЖУСЬ нашей страной и обязательно пойду на выборы, а ВЫ УВАЖАЕМЫЙ без имени "2.03.2017 10:59- гость -" испытываете такой же патриотизм?

0  0
2.03.2017 11:35
- гость -

о, так вот что долбанул дверью этого мерса по автомобилю моего знакомого! сильная вмятина и ржавчина у него теперь в этом месте на крыле

0  0
2.03.2017 11:35
- гость -

Сотни семей так в СНТ живут. Проедите вечером ,и посмотрите сколько огоньков горит, и труб дымится из домиков садовых. НЕ сладко ,но нужно жить.

0  0
2.03.2017 11:38
- гость -

у местных жителей такой сосед проблем не вызывает --- ну вот я привел пример, что вызывает проблемы. рано или поздно она вообще загорится

0  0
2.03.2017 11:39
- гость -

кидаете жоповозки на улицах и вот результат

0  0
2.03.2017 11:41
- гость -

точно, не покупаете гараж - в машине будет жить тот, кто не покупает квартиру)))

0  0
2.03.2017 11:42
- гость -

Да тут все очевидно с женой развелся, авто просто не ходящее жена не стала забирать

0  0
2.03.2017 11:44
- гость -

2.03.2017 11:35 - гость - Сотни семей так в СНТ живут.

Че брешешь. Какие сотни? Ездил на гору, там даже дорожек нет, всё заметено на полтора метра.

0  0
2.03.2017 11:45
- гость -

какие-то альтернативно одаренные комментаторы. правительство у них виновато. чувак без квартиры если бы хотел работать, устроился бы сторожем круглосуточно и все

0  0
2.03.2017 11:46
- гость -

А хтото тут на медне Хрущёвки хаял да ылитки свои хвалил,а седня уже и свинячьим домикам рады!

0  0
2.03.2017 11:50
11:45

А Вы Батенька я вижу из удачьников как и Я???

0  0
2.03.2017 11:52
- гость -

Хрущь отличное жилье, у него только один косяк оно засрано жильцами, поэтому выбираем новостройку

0  0
2.03.2017 11:53
- гость -

2 марта 2017 г. 11:44 Может тебе экскурсию провести. Я запросто покажу тебе этих людей.

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2.03.2017 12:05
Земляк

Чем заниматься бестолковой писаниной, лучше бы позвонили Путину или Медведеву и попросили бы для бомжа жильё. Я уже три раза звонил, у меня деньги на телефоне закончились.....может кто закинет, ради доброго дела?

0  0
2.03.2017 12:05
- гость -

2.03.2017 11:53 - гость -

Без твоих глупых экскурсий как-нибудь обойдусь. Если где-то живут в хороших домах и коттеджах, это не значит, что у них негде жить. Но что семьями и сотни - полное вранье.

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2.03.2017 12:06
- гость -

Чувак всю жизнь пахал жене на квартиру не догадываясь об этом

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