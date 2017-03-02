Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в соцсетях обсуждают мужчину без определенного места жительства, выбравшего в качестве дома для себя автомобиль Mercedes-Benz. Соответствующий пост размещен в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что автомобиль припаркован во дворе дома по Северному Власихинскому проезду. Автор сообщения отмечает, что машина недвижима уже второй год и сейчас в нем проживает один мужчина. Причем порой в его "доме" даже появляются гости.

Барнаулец подчеркивает, что у местных жителей такой сосед проблем не вызывает. "Хозяин автомобиля нам неизвестен", – добавил он.

В комментариях участники сообщества предположили, что владелец авто и проживающий в нем мужчина могут быть одним лицом.