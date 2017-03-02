Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы в соцсетях обсуждают мужчину без определенного места жительства, выбравшего в качестве дома для себя автомобиль Mercedes-Benz. Соответствующий пост размещен в группе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что автомобиль припаркован во дворе дома по Северному Власихинскому проезду. Автор сообщения отмечает, что машина недвижима уже второй год и сейчас в нем проживает один мужчина. Причем порой в его "доме" даже появляются гости.
Барнаулец подчеркивает, что у местных жителей такой сосед проблем не вызывает. "Хозяин автомобиля нам неизвестен", – добавил он.
В комментариях участники сообщества предположили, что владелец авто и проживающий в нем мужчина могут быть одним лицом.
Комментарии
жертва развода? наш самый справедливый суд в мире оставил все деткам и бедной разведенке?
еще + алименты нарастающим итогом
Жертва ипотеки...
обезъяна 2 марта 2017 г. 10:40 жертва развода? наш самый справедливый суд в мире оставил все деткам и бедной разведенке? ---- Обычно наоборот бывает. Если квартира принадлежит мужчине, то при разводе он жену и детей выгоняет из квартиры и его не волнует, где она будет с детьми жить.
Да много нас таких по России. Кто в машине, кто в подвале кто в землянке ,а очень много по дачной амнистии на дачах.
Какой кризис? Нас не победить, у нас бомжи в мерседесах живут. ДЕВИЗ: Немецкий автопром - для бомжа любимый дом.
- гость - 2 марта 2017 г. 10:49
Обычно наоборот бывает. Если квартира принадлежит мужчине, то при разводе он жену и детей выгоняет из квартиры и его не волнует, где она будет с детьми жить. Источник: © ИА "Амител"
это где вы видели чтобы квартира мужчине принадлежала?))) и как это малолетних можно выгнать , а?) у всех ипотеки чаще и суд встает на сторону разведенки, там судьи такие же бабы разведенные, детей интересы ущемлять нельзя к тому же. а то как и где будет жить бывший муж и на что- главное , никого не волнует.
Земляк 2 марта 2017 г. 10:49 Это не смешно! Хотя «Два процента людей — думает, три процента — думают, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать.» — Бернард Шоу
А куда он ходит до ветру?
А куда он ходит до ветру? ___ А это завит от того откуда дует ветер...
в мерседесе ветра нет. стало быть, открывает дверь,а тут уж и до ветру недалеко
судя по разбитой форточке, спит в авто явно не его хозяин
- гость - 2 марта 2017 г. 10:59
Земляк -я сам из них.
-я сам из них
На даче живешь? Тоже развелся?
с женой поругался
многие летом в лесу землянки делают и живут, несмотря на комаров
2.03.2017 10:59 - гость - Это очень смешно! Власть на каждом углу говорит о том, что уровень доходов населения вырос, безработица снизилась, сбербанк снизил ставки по ипотеке... Живи и радуйся. Вот мужик живет, радуется и ему не стыдно друзей в гости позвать. Я ГОРЖУСЬ нашей страной и обязательно пойду на выборы, а ВЫ УВАЖАЕМЫЙ без имени "2.03.2017 10:59- гость -" испытываете такой же патриотизм?
о, так вот что долбанул дверью этого мерса по автомобилю моего знакомого! сильная вмятина и ржавчина у него теперь в этом месте на крыле
Сотни семей так в СНТ живут. Проедите вечером ,и посмотрите сколько огоньков горит, и труб дымится из домиков садовых. НЕ сладко ,но нужно жить.
у местных жителей такой сосед проблем не вызывает --- ну вот я привел пример, что вызывает проблемы. рано или поздно она вообще загорится
кидаете жоповозки на улицах и вот результат
точно, не покупаете гараж - в машине будет жить тот, кто не покупает квартиру)))
Да тут все очевидно с женой развелся, авто просто не ходящее жена не стала забирать
2.03.2017 11:35 - гость - Сотни семей так в СНТ живут.
Че брешешь. Какие сотни? Ездил на гору, там даже дорожек нет, всё заметено на полтора метра.
какие-то альтернативно одаренные комментаторы. правительство у них виновато. чувак без квартиры если бы хотел работать, устроился бы сторожем круглосуточно и все
А хтото тут на медне Хрущёвки хаял да ылитки свои хвалил,а седня уже и свинячьим домикам рады!
А Вы Батенька я вижу из удачьников как и Я???
Хрущь отличное жилье, у него только один косяк оно засрано жильцами, поэтому выбираем новостройку
2 марта 2017 г. 11:44 Может тебе экскурсию провести. Я запросто покажу тебе этих людей.
Чем заниматься бестолковой писаниной, лучше бы позвонили Путину или Медведеву и попросили бы для бомжа жильё. Я уже три раза звонил, у меня деньги на телефоне закончились.....может кто закинет, ради доброго дела?
2.03.2017 11:53 - гость -
Без твоих глупых экскурсий как-нибудь обойдусь. Если где-то живут в хороших домах и коттеджах, это не значит, что у них негде жить. Но что семьями и сотни - полное вранье.
Чувак всю жизнь пахал жене на квартиру не догадываясь об этом