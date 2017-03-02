Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процессах, которые фиксируются в регионе, подчеркнув, что выезд людей в другие субъекты Федерации и страны является абсолютно нормальным процессом.
"После опубликованных Алтайкрайстатом данных, характеризующих миграционную ситуацию в регионе, ясности в информационном пространстве больше не стало. Причина проста: цифры интерпретируются субъективно. Все больше людей уезжает из Алтайского края? На основании официальной информации возражаю. Не "всё больше", а как обычно. Более того, в 2016 году Алтайский край остается в общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается", – отмечает глава региона.
По словам Александра Карлина, показатели внутрикраевой миграции в прошлом году сократились по сравнению с 2015 годом на 11,4%, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года.
"В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших – 30 435. Рост миграционных показателей отмечается за счет объемов международной миграции. В 2015 году из края за рубеж уехали 6319 человек, а в 2016 – уже 8278", – добавляет глава региона.
Также губернатор подчеркивает, что тема миграции "не так проста, как кажется".
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"Из богатых регионов, обладающих большими запасами нефти, газа и каменного угля, тоже уезжают в поисках лучшей доли. Так, может быть, не нужно из года в год политизировать миграцию, особенно межрегиональную? И оставить людям их неотъемлемое право – менять образ жизни, работу, климат?" – задается вопросом Александр Карлин.
При этом глава региона акцентирует внимание на том, что он делает и будет делать все, чтобы Алтайский край был привлекательным регионом.
"Но не упрекну того, кто уедет учиться в московский вуз или работать в город на Неве. Молодая кровь должна свободно циркулировать по организму молодой России", – резюмирует губернатор.
Комментарии
Рыба гниёт с головы; депрессивный регион; рыба ищет где глубже, а человек - где лучше - вот причина миграции.
Узко мыслишь, Богданыч.
...Причина проста: цифры интерпретируются субъективно.
Т.Е. Врут статисты... ВСЯ представляемая ими информация интерпретирована субъективно..
Наш вождь большой мастер выкручиваться. Народ не от хорошей жизни уезжает, он вынужден уезжать как можно дальше от Алтая.
вы пенсионную доплату в 5000 р с ростом зарплат путаете!
Может ему самому пора уже "климат сменить"?
Земляк 2 марта 2017 г. 10:40
Вождь - в Кремле, а этот - варяг.
Ну неужели Губернатор скажет, что в крае всё плохо, что он всё развалил, а теперь он устал и он уходит, тем более, что отчеты наверх он шлет более, чем бравурные. А от неудобных вопросов всегда уйти с помощью демагогии. Благо у него есть у кого учиться.
зачем сидеть фантазировать? у сына 90% одноклассников уехали учиться в другие города они не вернутся. остальные, те кто учится здесь- твердо намерены уехать после учебы. все. се ля ви.
СОК 2 марта 2017 г. 10:45 Вождь не в Кремле, а в Мавзолее. А в Кремле...
- гость - 2 марта 2017 г. 10:46
Я это и имел ввиду Уточнение принял.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процессах, которые фиксируются в регионе, подчеркнув, что выезд людей в другие субъекты Федерации и страны, является абсолютно нормальным процессом.
и он не одинок )
По итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе будет разрешен обратный въезд в Россию порядка 200 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, которые ранее не могли этого сделать из-за допущенных ими незначительных нарушений, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Вот зараза... Климат виноват, оказывается, что люди уезжают. Да в Алтайском крае отличный климат! Солнца много, зима сухая, практически без слякоти, воздух более-менее свежий, сосновые боры под боком и т.д.
Климат в том Санкт-Петербурге куда хуже - слякоть и серость, пасмурно и сыро круглый год. Но люди туда уезжают, мирясь с таким климата из-за более высоких зарплат.
Не только молодёжь отсюда едет. Множество моих друзей и знакомых, вполне состоявшиеся люди, обременённые имуществом и семьями, сорвались с насиженных мест и уехали. И это говорит о многом. Молодому, ничего не имеющему за душой, уехать легко, а когда уезжают люди, явно собиравшиеся провести здесь жизнь, руководству города и края стоит призадуматься.
то то я и смотрю, что все кто пишет уехали отсюда, сидят все как репки в грядке и по- квакивают как плохо жить.
циркуляция - это когда обмен, а у нас вытекает. да когда же уберут всех этих очковтирателей? все Божья роса им....
Он может говорить что угодно, но при этом оставаться в должности, а на "выборах" альтернативы население не увидит...
2.03.2017 11:12 - гость - то то я и смотрю, что все кто пишет уехали отсюда, сидят все как репки в грядке и по- квакивают как плохо жить.
вот откуда вы такие только беретесь? ну обустроился ты в опе и тебя это устраивает, а другие хотят чтобы у них хватало на жизнь, а не на жисть.
- гость - 2 марта 2017 г. 11:17
"Есть такое понятие Родина, сынок!"(с)
2.03.2017 10:46 обезъяна
А твой "директор" что планирует?
Опять спутал циркуляцию с кровопусканием.
вот откуда вы такие только беретесь? ну обустроился ты в опе и тебя это устраивает, а другие хотят чтобы у них хватало на жизнь, а не на жисть.
ну так дейтсвуй,а не квакай
В НСО все пенсионеры, ветераны БД и многие другие категории освобождены от уплаты транспортного налога до 150 лс. Кто у нас освобождён? Нашли с кого драть...
2.03.2017 11:30- гость - Опять спутал циркуляцию с кровопусканием. ________________________________________________________ Точно сказали." Кровососы " - так и нужно написать на здании администрации! У кого почерк красивый, я краску дам?
08.04.2017. Корчагин на этот дель подал уведомление.
Земляк 2 марта 2017 г. 11:43 Тут не почерк красивый нужен, а "крыша" выше краевой. Но вся беда, что "крыша" те же кровососы, только рангом повыше. А стало быть эта затея обречена на провал. Хотя задумка хорошая, страна должна знать своих героев.
Причина миграции из Алтайского края проста: ЭТО БЕЗНАДЕЖНО ДЕПРЕССИВНЫЙ КРАЙ, предприятия пережили Ельцина пьяницу, но не пережили последние 17 лет правления и вставания с колен. ведь основная масса предприятий стала разваливаться после 2000 года новых предприятий по всей России. у нас во всей стране хорошо живется только в Москве а из регионов все валят. Москва паразитирует на регионах, не понимает что в регионах тоже люди живут вернее выживают, Москва не понимает что если пойдет массовая миграция с нашей необъятной родины только в Москву, то огромные территории просто зарастут бурьяном, как сейчас множество заброшенных деревень то дальше будут появляться заброшенные пустые города, ну видимо политика партии направлена на освобождения территории и продажа территории Китаю
сын историк -уехал в Москву (75000 руб.-работает не по специальности). дочь молочное производство- уехала (96000 руб. по специальности).
Мы их понимаем и не отговаривали остаться в Барнауле. А зачем? Получать 7000 руб. историком? Или технологом молочки-16000 руб. (это еще хорошо).
Врешь карлин про заботу о государстве- только о себе заботишься и своей семье
- гость - 2 марта 2017 г. 11:02 Не только молодёжь отсюда едет. Множество моих друзей и знакомых, вполне состоявшиеся люди, обременённые имуществом и семьями, сорвались с насиженных мест и уехали. И это говорит о многом. Молодому, ничего не имеющему за душой, уехать легко, а когда уезжают люди, явно собиравшиеся провести здесь жизнь, руководству города и края стоит призадуматься. --- не учите руководство Края. он сам не местный
2.03.2017 12:04 - гость -
Сын в каком году учиться пошел? Он не знал, что такие специальности практически не приносят дохода? Или куда поступить смог там и учился?