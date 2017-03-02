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Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процессах, которые фиксируются в регионе, подчеркнув, что выезд людей в другие субъекты Федерации и страны является абсолютно нормальным процессом.

"После опубликованных Алтайкрайстатом данных, характеризующих миграционную ситуацию в регионе, ясности в информационном пространстве больше не стало. Причина проста: цифры интерпретируются субъективно. Все больше людей уезжает из Алтайского края? На основании официальной информации возражаю. Не "всё больше", а как обычно. Более того, в 2016 году Алтайский край остается в общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается", – отмечает глава региона.

По словам Александра Карлина, показатели внутрикраевой миграции в прошлом году сократились по сравнению с 2015 годом на 11,4%, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года.

"В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших – 30 435. Рост миграционных показателей отмечается за счет объемов международной миграции. В 2015 году из края за рубеж уехали 6319 человек, а в 2016 – уже 8278", – добавляет глава региона.

Также губернатор подчеркивает, что тема миграции "не так проста, как кажется".

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"Из богатых регионов, обладающих большими запасами нефти, газа и каменного угля, тоже уезжают в поисках лучшей доли. Так, может быть, не нужно из года в год политизировать миграцию, особенно межрегиональную? И оставить людям их неотъемлемое право – менять образ жизни, работу, климат?" – задается вопросом Александр Карлин.

При этом глава региона акцентирует внимание на том, что он делает и будет делать все, чтобы Алтайский край был привлекательным регионом.

"Но не упрекну того, кто уедет учиться в московский вуз или работать в город на Неве. Молодая кровь должна свободно циркулировать по организму молодой России", – резюмирует губернатор.