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Циркуляция молодой крови: губернатор высказался о миграции в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Александр Карлин уверен, что переезд людей в другие регионы является абсолютно нормальным процессом

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процессах, которые фиксируются в регионе, подчеркнув, что выезд людей в другие субъекты Федерации и страны является абсолютно нормальным процессом.

"После опубликованных Алтайкрайстатом данных, характеризующих миграционную ситуацию в регионе, ясности в информационном пространстве больше не стало. Причина проста: цифры интерпретируются субъективно. Все больше людей уезжает из Алтайского края? На основании официальной информации возражаю. Не "всё больше", а как обычно. Более того, в 2016 году Алтайский край остается в общероссийском тренде: миграционная активность в регионе снижается", – отмечает глава региона.

По словам Александра Карлина, показатели внутрикраевой миграции в прошлом году сократились по сравнению с 2015 годом на 11,4%, межрегиональная миграция остается стабильной с 2013 года.

"В 2016 году количество въехавших в Алтайский край составило 22 483 человека, выехавших – 30 435. Рост миграционных показателей отмечается за счет объемов международной миграции. В 2015 году из края за рубеж уехали 6319 человек, а в 2016 – уже 8278", – добавляет глава региона.

Также губернатор подчеркивает, что тема миграции "не так проста, как кажется".

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"Из богатых регионов, обладающих большими запасами нефти, газа и каменного угля, тоже уезжают в поисках лучшей доли. Так, может быть, не нужно из года в год политизировать миграцию, особенно межрегиональную? И оставить людям их неотъемлемое право – менять образ жизни, работу, климат?" – задается вопросом Александр Карлин.

При этом глава региона акцентирует внимание на том, что он делает и будет делать все, чтобы Алтайский край был привлекательным регионом.

"Но не упрекну того, кто уедет учиться в московский вуз или работать в город на Неве. Молодая кровь должна свободно циркулировать по организму молодой России", – резюмирует губернатор.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.03.2017 10:39
СОК

Рыба гниёт с головы; депрессивный регион; рыба ищет где глубже, а человек - где лучше - вот причина миграции.

Узко мыслишь, Богданыч.

0  0
2.03.2017 10:39
- гость -

...Причина проста: цифры интерпретируются субъективно.

Т.Е. Врут статисты... ВСЯ представляемая ими информация интерпретирована субъективно..

0  0
2.03.2017 10:40
Земляк

Наш вождь большой мастер выкручиваться. Народ не от хорошей жизни уезжает, он вынужден уезжать как можно дальше от Алтая.

0  0
2.03.2017 10:41
- гость -

вы пенсионную доплату в 5000 р с ростом зарплат путаете!

0  0
2.03.2017 10:45
Гость

Может ему самому пора уже "климат сменить"?

0  0
2.03.2017 10:45
СОК

Земляк 2 марта 2017 г. 10:40

Вождь - в Кремле, а этот - варяг.

0  0
2.03.2017 10:45
- гость -

Ну неужели Губернатор скажет, что в крае всё плохо, что он всё развалил, а теперь он устал и он уходит, тем более, что отчеты наверх он шлет более, чем бравурные. А от неудобных вопросов всегда уйти с помощью демагогии. Благо у него есть у кого учиться.

0  0
2.03.2017 10:46
обезъяна

зачем сидеть фантазировать? у сына 90% одноклассников уехали учиться в другие города они не вернутся. остальные, те кто учится здесь- твердо намерены уехать после учебы. все. се ля ви.

0  0
2.03.2017 10:46
- гость -

СОК 2 марта 2017 г. 10:45 Вождь не в Кремле, а в Мавзолее. А в Кремле...

0  0
2.03.2017 10:52
СОК

- гость - 2 марта 2017 г. 10:46

Я это и имел ввиду Уточнение принял.

0  0
2.03.2017 10:55
- гость -

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге высказался о миграционных процессах, которые фиксируются в регионе, подчеркнув, что выезд людей в другие субъекты Федерации и страны, является абсолютно нормальным процессом.

и он не одинок )

По итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе будет разрешен обратный въезд в Россию порядка 200 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана, которые ранее не могли этого сделать из-за допущенных ими незначительных нарушений, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

0  0
2.03.2017 10:56
- гость -

Вот зараза... Климат виноват, оказывается, что люди уезжают. Да в Алтайском крае отличный климат! Солнца много, зима сухая, практически без слякоти, воздух более-менее свежий, сосновые боры под боком и т.д.

Климат в том Санкт-Петербурге куда хуже - слякоть и серость, пасмурно и сыро круглый год. Но люди туда уезжают, мирясь с таким климата из-за более высоких зарплат.

0  0
2.03.2017 11:02
- гость -

Не только молодёжь отсюда едет. Множество моих друзей и знакомых, вполне состоявшиеся люди, обременённые имуществом и семьями, сорвались с насиженных мест и уехали. И это говорит о многом. Молодому, ничего не имеющему за душой, уехать легко, а когда уезжают люди, явно собиравшиеся провести здесь жизнь, руководству города и края стоит призадуматься.

0  0
2.03.2017 11:12
- гость -

то то я и смотрю, что все кто пишет уехали отсюда, сидят все как репки в грядке и по- квакивают как плохо жить.

0  0
2.03.2017 11:12
- гость -

циркуляция - это когда обмен, а у нас вытекает. да когда же уберут всех этих очковтирателей? все Божья роса им....

0  0
2.03.2017 11:16
Алекс

Он может говорить что угодно, но при этом оставаться в должности, а на "выборах" альтернативы население не увидит...

0  0
2.03.2017 11:17
- гость -

2.03.2017 11:12 - гость - то то я и смотрю, что все кто пишет уехали отсюда, сидят все как репки в грядке и по- квакивают как плохо жить.

вот откуда вы такие только беретесь? ну обустроился ты в опе и тебя это устраивает, а другие хотят чтобы у них хватало на жизнь, а не на жисть.

0  0
2.03.2017 11:20
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 11:17

"Есть такое понятие Родина, сынок!"(с)

0  0
2.03.2017 11:28
- гость -

2.03.2017 10:46 обезъяна

А твой "директор" что планирует?

0  0
2.03.2017 11:30
- гость -

Опять спутал циркуляцию с кровопусканием.

0  0
2.03.2017 11:31
- гость -

вот откуда вы такие только беретесь? ну обустроился ты в опе и тебя это устраивает, а другие хотят чтобы у них хватало на жизнь, а не на жисть.

ну так дейтсвуй,а не квакай

0  0
2.03.2017 11:42
- гость -

В НСО все пенсионеры, ветераны БД и многие другие категории освобождены от уплаты транспортного налога до 150 лс. Кто у нас освобождён? Нашли с кого драть...

0  0
2.03.2017 11:43
Земляк

2.03.2017 11:30- гость - Опять спутал циркуляцию с кровопусканием. ________________________________________________________ Точно сказали." Кровососы " - так и нужно написать на здании администрации! У кого почерк красивый, я краску дам?

0  0
2.03.2017 11:53
Гость

08.04.2017. Корчагин на этот дель подал уведомление.

0  0
2.03.2017 11:55
- гость -

Земляк 2 марта 2017 г. 11:43 Тут не почерк красивый нужен, а "крыша" выше краевой. Но вся беда, что "крыша" те же кровососы, только рангом повыше. А стало быть эта затея обречена на провал. Хотя задумка хорошая, страна должна знать своих героев.

0  0
2.03.2017 12:03
гость

Причина миграции из Алтайского края проста: ЭТО БЕЗНАДЕЖНО ДЕПРЕССИВНЫЙ КРАЙ, предприятия пережили Ельцина пьяницу, но не пережили последние 17 лет правления и вставания с колен. ведь основная масса предприятий стала разваливаться после 2000 года новых предприятий по всей России. у нас во всей стране хорошо живется только в Москве а из регионов все валят. Москва паразитирует на регионах, не понимает что в регионах тоже люди живут вернее выживают, Москва не понимает что если пойдет массовая миграция с нашей необъятной родины только в Москву, то огромные территории просто зарастут бурьяном, как сейчас множество заброшенных деревень то дальше будут появляться заброшенные пустые города, ну видимо политика партии направлена на освобождения территории и продажа территории Китаю

0  0
2.03.2017 12:04
- гость -

сын историк -уехал в Москву (75000 руб.-работает не по специальности). дочь молочное производство- уехала (96000 руб. по специальности).

Мы их понимаем и не отговаривали остаться в Барнауле. А зачем? Получать 7000 руб. историком? Или технологом молочки-16000 руб. (это еще хорошо).

Врешь карлин про заботу о государстве- только о себе заботишься и своей семье

0  0
2.03.2017 12:06
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 11:02 Не только молодёжь отсюда едет. Множество моих друзей и знакомых, вполне состоявшиеся люди, обременённые имуществом и семьями, сорвались с насиженных мест и уехали. И это говорит о многом. Молодому, ничего не имеющему за душой, уехать легко, а когда уезжают люди, явно собиравшиеся провести здесь жизнь, руководству города и края стоит призадуматься. --- не учите руководство Края. он сам не местный

0  0
2.03.2017 12:06
- гость -

2.03.2017 12:04 - гость -

Сын в каком году учиться пошел? Он не знал, что такие специальности практически не приносят дохода? Или куда поступить смог там и учился?

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