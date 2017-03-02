Фото: администрация Алтайского края

Финансирование отрасли культуры Алтайского края из краевого и федерального бюджетов в 2017 году по сравнению с прошлым годом будет увеличено. Об этом было заявлено на итоговом заседании коллегии управления по культуре и архивному делу, которое состоялось 1 марта в краевом театре музыкальной комедии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в заседании приняли участие около 200 человек. По словам вице-премьера правительства Алтайского края Андрея Щукина, в 2016 году в сфере культуры финансирование по основным направлениям было увеличено. В частности, по планам на текущий год, в краевой адресной инвестиционной программе на объекты культуры заложено 400 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Значительно увеличена поддержка из федерального бюджета.

Андрей Щукин призвал муниципалитеты активнее участвовать в конкурсах на получение дополнительных средств и в то же время обеспечивать полное освоение полученных субсидий. С основным же докладом об итогах работы отрасли культуры в 2016 году выступила начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

"В 2016 году органами управления культурой и учреждениями продолжена системная и последовательная работа по реализации стратегических целей и задач, определенных, прежде всего, майскими указами президента 2012 года. Основные усилия были направлены на обеспечение стабильной работы отраслевых организаций, выполнение всех базовых обязательств сферы культуры перед населением, осуществлялась государственная поддержка значимых культурно-просветительских акций", – отметила Елена Безрукова.

Отметим, что также в рамках отчета было сказано, что в 2016 году спектакли в Алтайском крае посетили около 500 тысяч человек.