Клиенты МТС получили возможность совершать платежи и переводы с электронного кошелька со смартфона или сайта МТС, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, нужно установить на свой телефон приложение "МТС Деньги" или зайти на сайт. Пополнять электронный кошелек МТС можно с любых банковских карт и использовать его как для оплаты товаров и услуг, так и денежных переводов.

Новый сервис доступен не только абонентам – физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица. Теперь эта категория абонентов не будет сталкиваться с ограничениями при платежах по номеру мобильного телефона – например, платить за связь, интернет, транспорт, ЖКХ можно с электронного кошелька МТС, отделив средства на нём от средств на лицевом счету телефона или банковской карте.

Также абоненты МТС получат возможность участвовать в программе лояльности "МТС Бонус". Пользуясь данным сервисом, можно накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний, которые являются партнерами МТС.

Компания будет ежемесячно расширять функционал сервиса, ориентируясь на отзывы и пожелания клиентов. Пользователи могут направлять свои предложения и замечания на адрес электронной почты feedback.dengi@mts.ru

Преимущества сервиса "Кошелек МТС Деньги":

Удобные денежные переводы . При переводах другим пользователям сервиса, которые являются абонентами МТС, достаточно указать номер телефона получателя. При этом можно выбрать счет для зачисления средств – счет телефона или электронного кошелька МТС.

. При переводах другим пользователям сервиса, которые являются абонентами МТС, достаточно указать номер телефона получателя. При этом можно выбрать счет для зачисления средств – счет телефона или электронного кошелька МТС. Упрощенная идентификация и увеличенные лимиты по операциям. Идентификация абонентов МТС в сервисе происходит автоматически.

В течение 2017 года сервис получит следующее развитие:

Функционал сервиса, за исключением платежей с лицевого счета, станет доступным абонентам любых сотовых операторов;

Появится возможность осуществлять платежи в магазинах и транспорте с лицевого счета или электронного кошелька МТС как через приложение "МТС Деньги", так и при помощи USSD/SMS-команд (для пользователей кнопочных телефонов);

В интернет-магазины и терминалы партнеров сервиса будет добавлена платежная кнопка "МТС Деньги" для быстрой оплаты с привязанных к сервису банковской карты, лицевого счета или электронного кошелька МТС;

Существующие пользователи и провайдеры сервиса мобильной коммерции "Легкий платеж" и "Автоплатеж" будут переведены в сервис "МТС Деньги";

Будет произведено объединение сервиса "МТС Деньги" с сервисом мобильного МТС Банка и расширение спектра банковских услуг, предоставляемых с мобильных устройств. Клиенты МТС Банка после авторизации в сервисе смогут видеть список и баланс своих банковских карт, осуществлять переводы между картами и оформлять банковские продукты.

Сервис "Кошелек МТС Деньги" – развитие запущенного в августе 2016 года мобильного приложения "МТС Деньги", с помощью которого абоненты МТС моментально загружают в NFC-смартфоны с ОС Android виртуальные банковские карты для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

За дополнительной информацией можно обратиться: Татьяна Зубко

Пресс-служба "МТС Сибирь"

телефон: (383) 214-10-24

email: tvzubko@mts.ru

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