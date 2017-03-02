При падении курса рубля до 59-60 за доллар, цена на российское зерно снизится на 500-600 рублей. Но для аграриев падение будет безболезненным. Об этом журналистам в ходе Зимней зерновой конференции в Белокурихе 2 марта сказал эксперт зернового рынка, генеральный директор ООО "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Он обрисовал два возможных сценария изменения цен на хранящийся урожай 2016 года.

По более благоприятному, при цене доллара в 59-60 рублей снижение цен будет небольшим и безболезненным для сельхозпроизводителей: для экспортеров – минус 500-600 рублей от текущего уровня цены на пшеницу.

Если представить более негативный для аграриев вариант (чем больше стоит доллар, тем больше экспортеры получают в цене), когда доллар будет стоить 56 рублей, то снижение цены на пшеницу четвертого класса может достичь 1200 рублей.

Ранее Владимир Петриченко говорил ИА "Амител" : "У крестьян высокая планка по ценам: 10,4 тысячи за тонну пшеницы четвертого класса, 10,9 тысячи — третьего". Он считает, что крестьянам уже нет смысла придерживать зерно.

Так же считает еще один эксперт конференции – Дмитрий Рылько. Он напомнил, что с декабря в Западной Сибири цены на зерно падали, на Алтае было несколько волн серьезного снижения цен, а на юге России этот процесс намного более медленный за счет близости к экспортным площадкам.

"Пока мы не видим признаков роста цен", – добавил Рылько.

Как сообщил аграрный вице-премьер Алтайского края Александр Лукьянов, в сентябре тонна пшеницы первого класса в регионе опустилась до 8,296 тысячи рублей, четвертого класса – 7,9 тысячи, пятого – 6,3 тысячи. Падение было приостановлено за счет проведенных Минсельхозом РФ интервенционных торгов.

Происходило это падение за счет рекордного сбора нового урожая зерновых в регионе – около 5 млн тонн.

Всего в 2016 году в России было собрано рекордных 119 млн тонн зерна, в том числе пшеницы – 73,3 млн тонн, что тоже рекорд. Экспорт зерна превысит 37,5 млн тонн.

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Кстати, в следующем году, по мнению Петриченко, в России будет собрано 110-115 млн тонн зерновых, в том числе около 66 млн тонн пшеницы. Минсельхоз РФ дает прогноз зерновых в 105-107 млн тонн на 2017 год.

Сокращение сбора урожая произойдет во всем мире, за счет этого у российских аграриев неплохие перспективы на продажу непроданного зерна.