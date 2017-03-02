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Ситуацию, связанную с тем, что в потолке подъезда жилого дома по улице Тимуровская, 38 зияет большая дыра, прокомментировали в администрации Барнаула.

Произошедшее объясняется не обрушением ветхого перекрытия, а ремонтными работами.

"Дом на Тимуровской, 38 не признан аварийным, находится в непосредственном управлении (это значит, что задачи по ремонту и обслуживанию дома лежат на плечах жильцов). К примеру, первый подъезд самостоятельно ремонт сделал, а провис произошел во втором подъезде (ремонтировать который жители не стали)", – рассказали в мэрии.

На этой неделе широкий ход получила информация о том, что потолок в подъезде может обрушиться.

В горадминистрации уточняют, что в случае подобного рода ситуаций в этом доме к решению проблемы подключается УК "Старый Барнаул".

"Районная администрация совместно с ГОиЧС выезжали на место еще в понедельник, попросили УК "Старый Барнаул" счистить снег с крыши и не допустить провала", – сообщили порталу Amic.ru.

В итоге дыра в потолке является не результатом обрушения, а объясняется работами по замене чердачного перекрытия, которые продолжаются.



