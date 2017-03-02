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Новости

Дыру в потолке многоквартирного дома в Барнауле объяснили ремонтом чердака

, ИА "Амител"
В администрации краевой столицы сообщили, что в подъезде проводились работы по замене чердачного перекрытия

Фото: vk.com/barneos22

Ситуацию, связанную с тем, что в потолке подъезда жилого дома по улице Тимуровская, 38 зияет большая дыра, прокомментировали в администрации Барнаула.

Произошедшее объясняется не обрушением ветхого перекрытия, а ремонтными работами.

"Дом на Тимуровской, 38 не признан аварийным, находится в непосредственном управлении (это значит, что задачи по ремонту и обслуживанию дома лежат на плечах жильцов). К примеру, первый подъезд самостоятельно ремонт сделал, а провис произошел во втором подъезде (ремонтировать который жители не стали)", – рассказали в мэрии.

На этой неделе широкий ход получила информация о том, что потолок в подъезде может обрушиться.

В горадминистрации уточняют, что в случае подобного рода ситуаций в этом доме к решению проблемы подключается УК "Старый Барнаул".

"Районная администрация совместно с ГОиЧС выезжали на место еще в понедельник, попросили УК "Старый Барнаул" счистить снег с крыши и не допустить провала", – сообщили порталу Amic.ru.

В итоге дыра в потолке является не результатом обрушения, а объясняется работами по замене чердачного перекрытия, которые продолжаются.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.03.2017 11:04
1-ый

ха-ха-ха! от такого вранья становится по-настоящему смешно

0  0
2.03.2017 11:10
- гость -

Да не смешно, а грустно. От безстыдного вранья чиновников всех уровней, от их вседозволенности идущей сверху, от отсутствия обратной связи с властью. От того, что некому напомнить, что чиновник лишь наемный работник для удовлетворения нужд населения.

0  0
2.03.2017 11:15
- гость -

А почему жильцы должны ремонтировать?Как брать деньги за текущее содержание жилья ,так в свой карман складывайте,а состояние жилья никого не интересует...

0  0
2.03.2017 11:23
- гость -

им бабло нужно и семинары они проводят среди жкхашников как грамотно уйти от ремонтов

0  0
2.03.2017 11:24
- гость -

они всегда до крайности доводят - обрушилось виноваты жильцы

0  0
2.03.2017 11:40
- гость -

Праймирис и будущие Выборы покажут кто из Нас врёт!

0  0
2.03.2017 11:51
- гость -

Амику лишь бы чото написать. Вчера кабель на старой халупе сфотографировали, седня дырку при ремонте крыши.

0  0
2.03.2017 11:54
11:51

Они(амик) пытаются привить ненависть избирателей к Нам с Вами !

0  0
2.03.2017 12:04
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 11:40 Праймирис и будущие Выборы покажут кто из Нас врёт! --- весна покажет, где вы н****

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