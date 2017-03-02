Фото: vk.com/barneos22
Ситуацию, связанную с тем, что в потолке подъезда жилого дома по улице Тимуровская, 38 зияет большая дыра, прокомментировали в администрации Барнаула.
Произошедшее объясняется не обрушением ветхого перекрытия, а ремонтными работами.
"Дом на Тимуровской, 38 не признан аварийным, находится в непосредственном управлении (это значит, что задачи по ремонту и обслуживанию дома лежат на плечах жильцов). К примеру, первый подъезд самостоятельно ремонт сделал, а провис произошел во втором подъезде (ремонтировать который жители не стали)", – рассказали в мэрии.
На этой неделе широкий ход получила информация о том, что потолок в подъезде может обрушиться.
В горадминистрации уточняют, что в случае подобного рода ситуаций в этом доме к решению проблемы подключается УК "Старый Барнаул".
"Районная администрация совместно с ГОиЧС выезжали на место еще в понедельник, попросили УК "Старый Барнаул" счистить снег с крыши и не допустить провала", – сообщили порталу Amic.ru.
В итоге дыра в потолке является не результатом обрушения, а объясняется работами по замене чердачного перекрытия, которые продолжаются.
Комментарии
ха-ха-ха! от такого вранья становится по-настоящему смешно
Да не смешно, а грустно. От безстыдного вранья чиновников всех уровней, от их вседозволенности идущей сверху, от отсутствия обратной связи с властью. От того, что некому напомнить, что чиновник лишь наемный работник для удовлетворения нужд населения.
А почему жильцы должны ремонтировать?Как брать деньги за текущее содержание жилья ,так в свой карман складывайте,а состояние жилья никого не интересует...
им бабло нужно и семинары они проводят среди жкхашников как грамотно уйти от ремонтов
они всегда до крайности доводят - обрушилось виноваты жильцы
Праймирис и будущие Выборы покажут кто из Нас врёт!
Амику лишь бы чото написать. Вчера кабель на старой халупе сфотографировали, седня дырку при ремонте крыши.
Они(амик) пытаются привить ненависть избирателей к Нам с Вами !
- гость - 2 марта 2017 г. 11:40 Праймирис и будущие Выборы покажут кто из Нас врёт! --- весна покажет, где вы н****