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Полиция в Алтайском крае разыскивает мошенников, которые похитили 26 тысяч рублей у жительницы Алейского района, пытавшейся купить снегоуборочную машину.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, женщина, проживающая в поселке Солнечный, на одном из сайтов заказала интересующую ее технику.
"За товар женщина перевела 26 тысяч рублей на банковский счет интернет-магазина, указанный в объявлении. После перевода денежных средств заказанный товар так и не был доставлен. Тогда женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Сейчас полицейские пытаются установить личности злоумышленников.
Комментарии
Не удивлён.... В солнечном блондинка не подумала своим куриным мозгом, что сначала товар, а потом деньги, а ещё лучше съездила бы на павлик, там этих уборщиков хоть попой ешь.