Фото: startfilm.ru

В мюзикле студии Disney "Красавица и чудовище", режиссером которого является Билл Кондон, появится персонаж-гей. Это будет первый фильм киностудии, где покажут гомосексуальные отношения, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Attitude.

По словам Кондона, персонажем-геем станет ЛеФу (его роль исполнил Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). "ЛеФу — это тот, кто сначала хочет стать Гастоном, а впоследствии — поцеловать Гастона", — приводит издание слова режиссера.

Кондон позитивно оценил отдельный сюжет в мюзикле Disney, который посвящен геям.

Напомним, "Красавица и чудовище" выходит в прокат 17 марта. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В мюзикле также сыграли Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.