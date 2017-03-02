Фото: startfilm.ru
В мюзикле студии Disney "Красавица и чудовище", режиссером которого является Билл Кондон, появится персонаж-гей. Это будет первый фильм киностудии, где покажут гомосексуальные отношения, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Attitude.
По словам Кондона, персонажем-геем станет ЛеФу (его роль исполнил Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). "ЛеФу — это тот, кто сначала хочет стать Гастоном, а впоследствии — поцеловать Гастона", — приводит издание слова режиссера.
Кондон позитивно оценил отдельный сюжет в мюзикле Disney, который посвящен геям.
Напомним, "Красавица и чудовище" выходит в прокат 17 марта. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс. В мюзикле также сыграли Юэн Макгрегор и Эмма Томпсон.
Комментарии
Билл Кондом и Джош Гад
Ну йоперный театр... Уже не знают, куда этих ахтунгов запихать. Все своей толерастией испоганили.
а что ж только одного гея? Не креативно как-то! надо еще до кучи туда лесбиянок, педофилов, зоофилов, садистов, мазохистов, геронтофилов, фетишистов, трансгендеров (никого не забыл?)!
2.03.2017 11:56 - гость -
педофил есть. это чудовище зоофил есть. это красавица. ее же можно к мазохистке отнести
- гость - 2 марта 2017 г. 11:57
А ведь верно! Красавицу еще и фетишисткой можно назвать - с ее нездоровым влечением к "аленькому цветочку"
11:56, это всех в один мультфильм?
В главной роли Deckman,не?