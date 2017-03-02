Фото: altairegion22.ru

Работа всех отделений нового перинатального центра "ДАР" в Барнауле начнется в апреле, а на плановую мощность медицинская организация выйдет в июне, сообщили в правительстве Алтайского края.

Накануне готовность учреждения проверили депутаты Госдумы от региона Николай Герасименко и Даниил Бессарабов. "Все помещения абсолютно готовы к приему пациенток. Уже в апреле начнут работать все отделения центра, а в июне специалисты планируют выйти на плановую мощность медицинской организации", – констатируют краевые власти.

Осмотр помещений "ДАРа" алтайские думцы проводили вместе с главой краевого Минздрава Ириной Долговой.

Парламентариям показали клинико-диагностическую лабораторию, будущий центр ЭКО, отделение анестезии и реанимации, комфортабельные индивидуальные палаты совместного пребывания матери и ребенка.

Николай Герасименко очень высоко оценил дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. На мониторинге центра сейчас состоят 130 беременных женщин со всего края.

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"Можно быть гениальным хирургом, но не знать, что творится на другом конце края. Вы эту работу взяли на контроль, систематизировали и вывели на новый уровень. Это самое главное", – подчеркнул алтайский думец.

В итоге депутаты убедились в том, что строительные работы в перинатальном центре закончены.

Напомним, что техническое открытие перинатального центра состоялось в конце декабря прошлого года.



