Фото: altairegion22.ru
Работа всех отделений нового перинатального центра "ДАР" в Барнауле начнется в апреле, а на плановую мощность медицинская организация выйдет в июне, сообщили в правительстве Алтайского края.
Накануне готовность учреждения проверили депутаты Госдумы от региона Николай Герасименко и Даниил Бессарабов. "Все помещения абсолютно готовы к приему пациенток. Уже в апреле начнут работать все отделения центра, а в июне специалисты планируют выйти на плановую мощность медицинской организации", – констатируют краевые власти.
Осмотр помещений "ДАРа" алтайские думцы проводили вместе с главой краевого Минздрава Ириной Долговой.
Парламентариям показали клинико-диагностическую лабораторию, будущий центр ЭКО, отделение анестезии и реанимации, комфортабельные индивидуальные палаты совместного пребывания матери и ребенка.
Николай Герасименко очень высоко оценил дистанционный консультативный центр с выездными бригадами. На мониторинге центра сейчас состоят 130 беременных женщин со всего края.
Читайте также: ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото
"Можно быть гениальным хирургом, но не знать, что творится на другом конце края. Вы эту работу взяли на контроль, систематизировали и вывели на новый уровень. Это самое главное", – подчеркнул алтайский думец.
В итоге депутаты убедились в том, что строительные работы в перинатальном центре закончены.
Напомним, что техническое открытие перинатального центра состоялось в конце декабря прошлого года.
Комментарии
Как они могут все заработать если еще и половины оборудования в центре нет? Все поставщики ждут пока помещения закончат
Ничо не понял, вроде открыли уже?
состялось техническое открытие, на проектную мощность выйдут в июне.с учетом что больше в СФО не открылся, кроме как у нас, ни один подобный центр, то сроки ввода в эксплуатацию были увеличены
Ааа. ну как всегда, к какому нибудь приезду большого дядьки открыли, потом опомнились и закрыли.... а бабам рожать надо, а негде... ну ничо, около дара опорожнятся... __________ Господа вы не заврались пыль в глаза пускать?