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Центробанк передал в Генпрокуратуру РФ данные о 965 компаниях, которые занимаются нелегальным потребительским кредитованием. Их число удвоилось по сравнению с 2015 годом, пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ.

По данным газеты, в 2015 году было выявлено лишь 430 подозрительных кредиторов. Кроме этого, в минувшем году Банк России направил в Генпрокуратуру информацию по 84 банкам с сомнительной деятельностью, а годом ранее – по 62 банкам.

В пресс-службе Центробанка отметили, что деятельность Банка России направлена на "создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания". Развитие взаимодействия ЦБ с Генпрокуратурой поспособствует скорейшему решению данных задач, пишет газета. Также в пресс-службе добавили, что повышение неизбежности наказания для подозрительных финансистов и скорости реагирования на них являются самыми важными условиями для "обеления" финансовых рынков.

Издание напоминает, что в феврале текущего года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Центробанка Эльвира Набиуллина подписали соглашение о взаимодействии между надзорным ведомством и Банком России.

Стороны договорились о порядке сотрудничества, которое направлено на противодействие нелегальной активности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов и на борьбу с отмыванием доходов, которые получены преступным путем. Наказание за незаконную банковскую деятельность предусмотрено Уголовным кодексом РФ.