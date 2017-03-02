Фото: youandcredit.ru
Центробанк передал в Генпрокуратуру РФ данные о 965 компаниях, которые занимаются нелегальным потребительским кредитованием. Их число удвоилось по сравнению с 2015 годом, пишут "Известия" со ссылкой на ЦБ.
По данным газеты, в 2015 году было выявлено лишь 430 подозрительных кредиторов. Кроме этого, в минувшем году Банк России направил в Генпрокуратуру информацию по 84 банкам с сомнительной деятельностью, а годом ранее – по 62 банкам.
В пресс-службе Центробанка отметили, что деятельность Банка России направлена на "создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения как для организаций, так и для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением эффективных и соразмерных мер наказания". Развитие взаимодействия ЦБ с Генпрокуратурой поспособствует скорейшему решению данных задач, пишет газета. Также в пресс-службе добавили, что повышение неизбежности наказания для подозрительных финансистов и скорости реагирования на них являются самыми важными условиями для "обеления" финансовых рынков.
Издание напоминает, что в феврале текущего года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Центробанка Эльвира Набиуллина подписали соглашение о взаимодействии между надзорным ведомством и Банком России.
Стороны договорились о порядке сотрудничества, которое направлено на противодействие нелегальной активности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов и на борьбу с отмыванием доходов, которые получены преступным путем. Наказание за незаконную банковскую деятельность предусмотрено Уголовным кодексом РФ.
Комментарии
Кредиторы? Может лучше ростовщики?
а если нелегального кредитора на бабки кинешь, то в суде можно будет отмазаться?
Госпожа Набиуллина - очень мудрый человек, она таки смогла в письменной форме заставить очень важную птицу Чайку исполнять свои должностные обязанности! А говорят что в нашей стране не смешно?
гость - 2 марта 2017 г. 12:09 а если нелегального кредитора на бабки кинешь, то в суде можно будет отмазаться?---------------Можно, правда тогда в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь.
А кто заставляет идти за займами к нелегальным кредиторам?
Дык реклама, едрит ее в кочерыжку.