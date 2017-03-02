Масленичные гуляния — отличный повод собрать всех жильцов вместе. Поэтому застройщик ИСК "Союз" возле одного из сданных домов жилого комплекса "Времена года" устроил настоящий праздник 25 февраля.

Отметить праздник пришли не только жильцы трех первых домов, которые уже заселились в свои новые квартиры, но и дольщики, которые приобрели жилье в строящихся домах ИСК "Союз".

Гостей праздника ждали традиционные русские гуляния на улице с чаепитием, вкусными блинами, веселыми конкурсами от ведущего. Местные исполнители устроили настоящий концерт в честь проводов зимы. Пришедших на праздник детей развлекал веселый строитель компании "Союз". Все гости мероприятия получили призы, за которые пришлось побороться в конкурсах.

Сюрпризы ждали и новых клиентов компании, для которых в этот день были организованы экскурсии по строящимся объектам в жилом комплексе "Времена года", где они могли получить консультации от менеджеров по продажам и специалистов ипотечного кредитования.

На праздник пришло более 200 гостей. Изюминкой мероприятия стало "сожжение" чучела необычным способом. Проводили зиму не огнем, а пиротехникой, что приятно удивило всех гостей мероприятия.

"Подобные мероприятия стали для нашей компании своего рода визитной карточкой и доброй традицией. Мы приготовили много приятных сюрпризов для жителей квартала "Времена года" и будем раскрывать их в течение всего года", – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК "Союз" Греб Елена Владимировна.

В социальных сетях жители квартала "Времена года" делились своими фотографами и впечатлениями от праздника. А некоторые даже сняли небольшой видеообзор мероприятия.