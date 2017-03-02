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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин распорядился, чтобы городские коммунальные сети были приведены в порядок и обследованы до начала ремонта дорог и дворов.

"Ресурсоснабжающим организациям провести гидравлические испытания и ремонт, перекладку сетей до проведения ремонта дорог и дворов по федеральным программам; своевременно и качественно восстанавливать благоустройство после проведения работ. Газовикам – заранее позаботиться о том, чтобы к наступлению холодов в газгольдерных был сжиженный газ, состав которого рассчитан на работу в зимних условиях", – поставил задачу сити-менеджер.

Данный вопрос обсуждался в рамках коллегии администрации города. Речь шла о плане подготовки краевой столицы к следующему отопительному сезону.

После завершения текущего отопительного периода в городе запланированы испытания тепловых сетей на тепловые потери, а затем пройдут гидравлические испытания и испытания на максимальную температуру.

В качестве основной проблемы централизованного теплоснабжения в городе называют изношенность магистральных и внутриквартальных сетей до 82%.

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В настоящее время уже утвержден план капитального ремонта инженерных сетей и объектов на 2017 год за счет муниципальной казны. В целом будет выполнен ремонт 8,8 километра тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, двух километров водопроводных сетей, 271 метра канализационных сетей, объектов электросетевого хозяйства на сумму 36,6 миллиона рублей.

К отопительному сезону 2017-2018 гг. в городе необходимо подготовить 3147 многоквартирных домов.