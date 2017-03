Фото: twitter.com

Профессор психологии Акиеши Китаока из японского университета Рицумейкан продемонстрировал снимок пирожного с красной клубникой, на котором, как оказалось, нет красных пикселей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный в Twitter нейробиолога из Калифорнийского университета Мэтта Либермана снимок.

В его подписи сказано, что на картинке нет красных пикселей. "Отличная демонстрация постоянства цвета (Акиеши Китаока)", — подписал ученый.

Однако пользователи сети не поняли, почему ягоды кажутся красными, и потребовали объяснений.

Один из подписчиков нейробиолога объяснил, что мозг балансирует белый цвет, но когда видит голубой оттенок, автоматически сдвигает все цвета в противоположном направлении.

В качестве доказательства он продемонстрировал, какие цвета на самом деле присутствуют на изображении.

@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt