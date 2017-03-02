Фото: twitter.com
Профессор психологии Акиеши Китаока из японского университета Рицумейкан продемонстрировал снимок пирожного с красной клубникой, на котором, как оказалось, нет красных пикселей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный в Twitter нейробиолога из Калифорнийского университета Мэтта Либермана снимок.
В его подписи сказано, что на картинке нет красных пикселей. "Отличная демонстрация постоянства цвета (Акиеши Китаока)", — подписал ученый.
This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE— Matt Lieberman (@social_brains) 27 февраля 2017 г.
Однако пользователи сети не поняли, почему ягоды кажутся красными, и потребовали объяснений.
Один из подписчиков нейробиолога объяснил, что мозг балансирует белый цвет, но когда видит голубой оттенок, автоматически сдвигает все цвета в противоположном направлении.
В качестве доказательства он продемонстрировал, какие цвета на самом деле присутствуют на изображении.
@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right. pic.twitter.com/GJJ9PJqNxt— Carson Mell (@carsonmell) 28 февраля 2017 г.
Портал Motherboard добавляет, что синий компонент содержится в источнике света, под которым зритель смотрит на клубнику, и мозг автоматически вычитает его из каждого пикселя. Однако когда из серых пикселей вычитается синий компонент, остается лишь красный цвет, объясняет ресурс.
Комментарии
Не удивил. На этом строится вся полноцветная полиграфия. Красок всего четыре: ЖЁЛТАЯ, ГОЛУБАЯ, МАЛИНОВАЯ и ЧЁРНАЯ. Тем не менее за счёт их взаимного расположения на бумаге мы видим огромное множество цветом и оттенков.
Во-первых, не малиновая, а пурпурная. А во-вторых, не за счет взаимного расположения, а за счет смешения цветов...
вы привели не удачное сравнение, при смешении красок получается красный цвет, а здесь про то что нет красного.
Японец изобрел велосипед. Любой школьник знает, что если смешать например синий и желтый, то будет зеленый и т д
Нет, тут все верно, иллюзия. Цвета, которые кажутся красными, являются серыми с леееегким уклоном в сторону красного. Загрузите картинку в фотошоп, покликайте пипеткой на якобы красное, в палитре будут отображаться серые цвета.
Гость 13-03 и 13-17 (походу- один человек) прав.
Ничего, что на наших мониторах пиксели всего 3-х цветов??????????????????????????????????????????????????????????