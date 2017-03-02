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Губернатор Алтайского края Александр Карлин стал руководителем координационного совета Туристской ассоциации регионов России, сообщили в правительстве региона.

Сама Туристская ассоциация пока что является незарегистрированной организацией. Заседание оргкомитета по ее созданию состоялось накануне в Совете Федерации.

"Идею создания Туристской ассоциации поддержали в общей сложности руководители 40 регионов России. На первом этапе в ее состав вошли девять субъектов России", – уточняют в пресс-службе властей Алтайского края.

В данный момент подписаны учредительные документы, утвержден устав Туристской ассоциации, а губернатор Алтайского края возглавил координационный совет новой организации, которая вскоре будет зарегистрирована в Минюсте.

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Говоря о появлении новой структуры, Александр Карлин отметил: "Сегодня мы должны все вместе реализовывать поручения, данные президентом России Владимиром Путиным по результатам рассмотрения вопросов развития туризма и санаторно-курортного дела в 2015 году в Крыму и в 2016 году в Алтайском крае. У нас в целом ряде регионов имеются достойные практики и интересные наработки организации деятельности туристической отрасли".

Председателем наблюдательного совета ассоциации стала зампред Совета Федерации Галина Карелова.