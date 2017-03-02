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Полицейские нашли в гараже жителя Заринска килограмм марихуаны. Фото

, ИА "Амител"
Мужчина отметил, что собирал дикорастущую коноплю рядом с гаражом лишь для личного потребления

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские задержали жителя Заринска по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Накануне правоохранителям поступила оперативная информация, что в одном из гаражей на окраине города могут незаконно храниться наркотики. Во время проверки этой информации в гараже 43-летнего жителя Заринска полицейские нашли вещество растительного происхождения. Мужчина пояснил, что собирал дикорастущую коноплю рядом со своим гаражом исключительно для личного потребления.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной массой 1159 граммов.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 13:03
- гость -

Моего соседа за веник из полыни и конопли полгода дергали. А вот много ли они поймали серьезных торговцев наркотиками?

0  0
2.03.2017 13:37
Массаж мозга

"Злоумышленнику"??? В чём же состоял злой умысел бедолаги?

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