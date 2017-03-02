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Барнаульцев на работе не устраивает зарплата и руководство – опрос

, ИА "Амител"
Исследование сайта Зарплата.ру также показало, что больше половины горожан ходят на работу с большим желанием

Фото: di-di.ru

Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показало, что жителей Барнаула по месту своего трудоустройства больше всего не устраивает зарплата, руководство и отсутствие перспектив.

В то же время горожане весьма довольны отношениями с коллегами и уверенностью в сохранении места.

Опрос, проведенный при участии 1494 барнаульцев в январе-феврале, также показал, что 52% респондентов ходят на работу с большим желанием. 34% заявили, что работают без особого энтузиазма, а 14% затруднились с ответом.

Также половина опрошенных признали, что работают не в полную силу и могли бы трудиться лучше. Четверть респондентов заявили, что практически не раскрывают свой потенциал. Столько же людей ответило, что на своем рабочем месте выкладываются полностью и работают на самом высоком уровне качества и результата.

Что касается мотивации на работе, то 84% участников опроса назвали в данном случае увеличение заработной платы.

О значении комфортного рабочего места заявили 65% респондентов, о важности карьерного роста сказали 62%. На интересные и разнообразные задачи обратили внимание 55% респондентов, на самостоятельную организацию рабочего процесса указали 46%. 20% опрошенных отметили, что их мотивирует одобрение коллег.

При этом 94% горожан готовы увеличивать производительность труда, если это приведет к увеличению их дохода. По этой же причине 77% опрошенных барнаульцев согласны на увеличение рабочего дня.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.03.2017 13:18
- гость -

Все устраивает. Работы много, но и зарплата 150-180 тыщ в месяц

0  0
2.03.2017 13:24
- гость -

где ж ты впахиваешь?

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2.03.2017 13:26
ГОСТЬ

да в барнауле все так зарабатывают

0  0
2.03.2017 13:26
- гость -

Ни нормальной работы, ни нормальной зарплаты и главное полное отсутсвие перспектив.

0  0
2.03.2017 13:30
- гость -

То есть если бы зарплата была бы 500000 рублей и руководства не было бы вообще, то было бы счастье.

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2.03.2017 13:33
- гость -

В деревнях поспрашивайте. Там 90% будут не довольны.

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