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Британские парламентарии призвали МИД начать диалог с Россией

, ИА "Амител"
В докладе комитета по международным делам Палаты общин говорится, что британский МИД не знает, чего он хочет от отношений с РФ

Фото: preview.ait-themes.com

Великобритании нужно взаимодействовать с РФ, а отказ от сотрудничества с российским правительством нельзя называть жизнеспособным вариантом внешней политики, поскольку Россия является государством с ядерным оружием и членом Совета Безопасности ООН. Об этом сказано в докладе международного комитета Палаты общин британского парламента, передает "Лента.ру".

В документе отмечается, что Британия может взаимодействовать с правительством РФ, но без необходимости уступать в сфере морали и законности, жертвовать ценностями и стандартами. Комитет порекомендовал выделить на анализ взаимоотношений с РФ еще больше ресурсов в МИДе и рассмотреть вопрос о назначении должностного лица на министерском уровне, которое будет ответственно за отношения с Россией.

МИД Великобритании, судя по всему, не знает, чего он хочет от отношений с Россией, приводит ТАСС выдержки из доклада. В связи с этим требуется проведение более содержательного диалога с Москвой и совершенствование аналитических возможностей Форин оффиса в изучении российских реалий.

Наиболее актуальными внешнеполитическими проблемами в отношениях между двумя странами парламентарии назвали действия РФ на Украине и в Сирии. В докладе отмечается, что Украине нужно выбрать свое собственное будущее, а Великобритании и ее союзникам предстоит "поддержать Украину в развитии устойчивости к посягательству на нее со стороны России и в строительстве ее социальной, политической и физической инфраструктуры, которая будет способствовать дальнейшему взаимодействию с Западом и позволит Украине взаимодействовать с Россией на более ровном игровом поле".

Члены комитета признают, что поддерживать единую западную позицию по санкциям из-за Украины становится тяжелее. Однако ограничительные меры в адрес отдельных персон, полагают в Лондоне, позволят эффективнее привлечь к ответственности тех должностных лиц в РФ, которые названы ответственными за злоупотребления, в частности, нарушения прав человека.

В связи с Сирией правительство имеет право призвать к ответу военных РФ за те действия, которые можно квалифицировать как нарушение международного гуманитарного права, отмечается в документе.

Депутаты считают, что у британцев и россиян "здоровые культурные отношения", несмотря на продолжающиеся политические трудности. Поэтому правительство должно не ограничиваться проблемой отношений с российским руководством и обратиться к народу РФ через такие механизмы, как образовательные обмены и поддержка малого бизнеса в секторах, которые не затронуты санкциями. Стратегия взаимодействия между людьми и наведение мостов с новым поколением российских политических и экономических лидеров могли бы стать основой улучшения отношений двух стран в будущем, заключили парламентарии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 13:20
- гость -

так как РФ является государством с ядерным оружием и членом Совбеза ООН

Да вы что?! А Меркель то не знает

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2.03.2017 13:29
- гость -

"Россия должна сама найти выход из положения, в которое загнала себя из-за Крыма. Об этом заявил глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант. Он призвал международное сообщество стимулировать Россию к урегулированию ситуации с Крымом." (с)

0  0
2.03.2017 13:31
- гость -

"Властям Великобритании не следует осуждать Россию за ее действия в Сирии, если у них нет соответствующих доказательств. С таким предупреждением выступил комитет по международным делам Палаты общин британского парламента, опубликовавший 2 марта специальный доклад об отношениях Лондона и Москвы." (с)

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