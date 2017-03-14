В российских школах нужно менять "прямоугольную" модель классов — такое заявление на форуме в Сочи сделала вице-премьер Ольга Голодец. По ее мнению, из-за расставленных рядами парт, у учеников не развивается навык командной работы, а также теряется связь учителя и детей.

"Учитель становится не ментором в данном случае, а он помогает ребенку развивать его талант. И это абсолютно новое направление в самой системе образования", – объяснила Голодец.

Как конкретно нужно поставить парты вице-премьер не уточнила, но отметила, что если все таки сделать это как-то иначе, нежели сейчас, у школьников будет формироваться "проектный подход" и навыки "групповой работы", а также это будет "выстраивать команду" и "вести к достижению цели".

Редакция Amic.ru решила узнать, что о предложении Ольги Голодец думают преподаватели Алтайского края. Так, член клуба "Титовцев", директор МБОУ "Прутская СОШ" Лидия Переверзева объяснила, что идея вице-премьера ей понятна, но подходит она, как минимум, не для всех предметов и не для каждого класса. На уроках математики, физики, химии и русского языка расставить парты иначе, чем принято, например полукругом, невозможно, так как учащимся нужно много писать. Кроме того получится, что кто-то будет смотреть на доску как положено, а кому-то придется постоянно оборачиваться.

"Ольга Голодец имела ввиду способ организации работы детей. Но правило расстановки парт не может быть определяющим в образовательной деятельности, здесь все строится на личности учителя. Один преподаватель может работать в группах постоянно, другой — нет. Сейчас реализуется ФГОС, который как раз предполагает организацию групповой или парной работы на уроках, но прежде стоит изменить отношение учителя, на мотивацию которого, как и на мотивацию учащегося, расстановка парт повлиять не может. Здесь нужен комплексный подход, организация образовательной деятельности должна быть разной, на одном уроке столы можно расставить так, на другом иначе, в зависимости от предмета, а не на постоянной основе, кроме того, нужно думать о здоровье детей, важно как они будут смотреть на доску, под каким углом", — считает Лидия Переверзева.

Также Голодец не учла особенности многих оснащенных школ, где столы стационарные: например в классах химии к партам подведена вода и сдвинуть их с места просто невозможно.

"Я понимаю смысл предложения, учитель должен применять этот способ по необходимости, обычно таких уроков проходит один, два за четверть. В любом случае, образовательная деятельность изменится только тогда, когда изменится мотивация у учителя, но это не такой быстрый процесс", — заключает директор МБОУ "Прутская СОШ".

Заслуженный учитель России из гимназии №42 Татьяна Кощина, победитель приоритетного национального проекта "Образование", тоже придерживается мнения, что в классе роль играет личность учителя, а не то, как стоят столы.

"Предложение Ольги Голодец действительно может благотворно повлиять на развитие командного духа, но все таки важнее работа самого учители и его умение организовать класс. Наша школа и без перестановки парт вошла в число лучших. Мне кажется, такие вопросы должны решаться в станах учебного заведения, а не на таком высоком уровне", — прокомментировала Татьяна Кощина.

Учитель истории гимназии №42 Инна Клиновенко объяснила, что идею Голодец уже давно успешно реализуют в школах но на определенных уроках, где необходимы групповая и командная работа, но на каждом это делать не стоит.

"Мы уже используем командную работу на уроках и для этого меняем расположение парт. Но на каждом уроке так делать нельзя. По моему мнению, если менять расстановку парт в школах, то прежде всего нужно каждого ученика посадить отдельно", — убеждена Инна Клиновенко.