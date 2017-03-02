Сейчас не так часто можно встретить курящего человека, который прикуривает от спичек. Если зажигалка раньше являлась признаком элегантности и достатка, то сейчас – вполне обыденное явление. А жаль. Вместе со спичками в Лету канула целая эпоха. Эпоха, когда этикетки от спичек становились настоящим инструментом для проведения той или иной социальной политики властей.

Простой и надежный прибор керогаз. Сейчас этот прибор не каждый вспомнит.

Парни-жеребцы – вот как это называется.

Тут все ясно. То есть как это действует: вот ты выпиваешь пару рюмок, хочешь прикурить, достаешь спички, а там немой укор.

Представляете, ели бы вместо чая гостю предлагали молоко?!

А для не спортсменов он губителен?

Маркетинг образца 1959 года.

В наше время от такой машины большими шагами. И все-таки какая забота о женщине!

Если вы не знали, то спички бы вам рассказали, что самолет преодолевает расстояние быстрее поезда.

Всегда актуальная информация.

Если вдруг вы решили покататься на крыше вагона. Но когда-то это было привычным делом.

Муха – наш враг! Тут просто можно промолчать.

Ну и завершающая этикетка.

С Днем спичек вас, товарищи! Будьте с ними аккуратнее и не забывайте советы, которые вам они только что дали.