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Пассажиры поезда сообщением "Челябинск — Чита" отравились газом из протекшего баллона, который вез с собой студент из Алтайского края.

Инцидент произошел на территории Кемеровской области. Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, в полицию поступили данные о возникновении в поезде нештатной ситуации.

"Оперативно-следственная группа, сев в состав, сразу же почувствовала стойкий запах бытового газа, который присутствовал в вагоне. Как выяснилось, один из пассажиров – 22-летний студент из Барнаула – отправился с приятелями на озеро Байкал. С собой молодой человек прихватил портативный газовый баллон для бытовых нужд, который перед прибытием на станцию Болотная дал течь", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

В итоге пассажиры почувствовали запах газа, а многие из них стали жаловаться на тошноту и головную боль.

После проверки багажа было установлено, что студент вез баллон в рюкзаке. Отравившиеся пассажиры были переведены в другие вагоны, а источник опасности удален.

Тяжкого вреда здоровью пассажиров причинено не было. Ввиду этого, скорее всего, студента ждет административная ответственность.