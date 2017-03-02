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Действующий министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс не предал гласности свои контакты с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которые состоялись во время прошлогодних американских выборов президента. Об этом в среду, 1 марта, написала газета The Washington Post (WP), представив этот случай фактически как новое косвенное подтверждение связи между Москвой и избирательной кампанией Дональда Трампа. Сешнс активно поддерживал кандидатуру республиканца во время избирательной кампании, передает ТАСС.

По данным газеты, Сешнс дважды встречался с Кисляком – в июле и сентябре минувшего года. Генпрокурор не упоминал о контактах на слушаниях в Сенате Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры после ее выдвижения на пост главы минюста республиканцем Трампом, который выиграл ноябрьские выборы главы страны. Из-за этого WP утверждает, что вскрывшаяся информация может привести к усилению призывов со стороны прежде всего партии демократов к проведению независимого расследования по поводу приписанного Вашингтоном России влияния на ход выборов в США.

Однако официальный представитель главы министерства юстиции Сара Исгер Флорес отметила, что Сешнс не упоминал о контактах с Кисляком, так как они не были связаны с избирательной кампанией в Америке. Сешнс на момент встреч с российским послом был членом Сената Конгресса и входил в состав его комитета по делам вооруженных сил. Флорес подчеркнула, что в ответе Сешнса на вопрос о контактах с российскими представителями не было ничего, что вводило бы в заблуждение. Она отметила, что "на слушаниях у него (Сешнса – ред.) спрашивали о контактах между Россией и избирательной кампанией Трампа, а не о встречах, которые у него состоялись как у сенатора и члена комитета по делам вооруженных сил".

Также Флорес отметила, что только в минувшем году у республиканца Сешнса, который до недавних пор представлял в верхней палате Конгресса штат Алабама, прошло свыше 25 бесед с послами других государств в США. Эта группа дипломатов включала в себя послов Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канады, Китая, Республики Корея, Польши и Японии, уточнила представитель главы минюста.

В публикации сказано, что сентябрьская встреча с послом проходила в офисе Сешнса. В июле между ними, по данным газеты, состоялся чуть ли не мимолетный контакт. Тогда Сешнс выступил на мероприятии в Фонде наследия, который был приурочен к общенациональному съезду партии республиканцев, и к тогдашнему сенатору по завершении его речи подошли поприветствовать его несколько присутствовавших в аудитории иностранных послов, среди которых присутствовал Кисляк.

РИА Новости добавляет, что на основании данной публикации лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленной отставки Сешнса, который, по ее словам, солгал под присягой в Конгрессе, не раскрыв факт разговоров с российскими официальными лицами.