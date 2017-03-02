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Бывших сотрудников Алтайского шинного комбината ждет суд за масштабную кражу продукции — ущерб оценивается суммой более 91 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, в настоящее время по данному делу утверждено обвинительное заключение. Перед судом предстанут 37 человек, которых считают членами организованной преступной группы.

"Как полагает следствие, с мая 2013 по январь 2015 года на территории региона действовала созданная местным жителем организованная преступная группа, состоящая из четырех бригад, работавших посменно", – констатируют в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточняют, что в данном случае речь идет о настоящей цепочке хищения готовой продукции ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат".

Известно, что шины, камеры и ободные ленты вывозились фурами с территории завода и перемещались на специально арендованные склады. Далее краденая продукция продавалась в Алтайском крае, республиках Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областях.

Рассматриваться уголовное дело будет в Ленинском районном суде Барнаула.