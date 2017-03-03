Пятница, 3 Март, 10:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,41
€ 61,52
Brent
$ 51,5
-3°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Великий пост – 2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

Что подарить на 8 Марта любимой женщине, а от чего лучше отказаться?

, ИА "Амител"
Топ-12 идей, которые станут отличными подарками на 8 Марта

Близится Международный женский день, и многие задаются вопросом, что же такое можно подарить своей любимой девушке, супруге или маме. Конечно, для того, чтобы подобрать действительно хороший презент, нужно учитывать многие параметры: возраст, увлечения и прочее. Для тех, у кого совсем нет никаких идей, Amic.ru составил список того, чем можно порадовать 8 Марта.

Планер

 

Слово "канцелярия" навевает на вас скуку? А вот многие дамы ее действительно любят: разнообразные блокноты, стикеры, ручки и прочее. Поэтому в качестве действительно нужного и приятного подарка можно выбрать планер. В магазинах их великое множество, и можно подобрать что-то особенное – с именем женщины, с ее любимым животным, цветком и так далее. 

Фотосессия

Даже если ваша леди не очень любит фотографироваться или, по крайней мере, так говорит и считает себя не фотогеничной, сертификат на профессиональную фотосессию, вероятнее всего, ее весьма порадует: во-первых, чувствуешь себя моделью, во-вторых, отлично проводишь время, в третьих, на руках остаются хорошие снимки, которые не стыдно потом показать в социальных сетях.

Сертификат на мастер-класс

Провести интересно время и научиться чему-то можно на мастер-классе. Их проходит великое множество: по кулинарии, мыловарению, лепке, рисованию маслом и прочему. Поэтому подарить женщине сертификат на мастер-класс станет довольно неплохим и даже креативным вариантом. А лучше всего будет, если вы отправитесь на него вместе со своей спутницей – подобная совместная работа благоприятно влияет на отношения в паре. 

Сертификат в фитнес-центр или салон красоты

Почему-то сертификаты в фитнес-центры и салоны красоты признаются большинством составителей антитопов одними из худших подарков. Вроде как женщина воспримет это как намек на то, что она толстая или некрасивая. Не слушайте никого, барышни не настолько параноидальны. Это отличный подарок, особенно если у женщины есть дети и очень мало времени на себя любимую. Она не только приведет себя в порядок, но и получит бесценные свободные пару часов.

Украшение

В данном случае все будет зависеть от ваших возможностей. В принципе, в ювелирных магазинах такой большой выбор, что презент можно подобрать на любой кошелек. Кроме того, многие специально к праздникам проводят различные акции, благодаря чему покупка серебряного или золотого украшения не будет особенно дорогой. Конечно, лучшие друзья девушек – бриллианты. Но если на них точно не хватает, порадовать на 8 Марта можно и шармом. Сейчас их великое множество – разных фирм, размеров, цветов,  кроме того, каждый из них несет свой смысл, с помощью таких даже в любви признаться можно. Советуем взять в комплекте с шармом специальный браслет.

Подарок-впечатление

Тоже весьма неплохой выход из ситуации. Если позволяет погода, а это стоит уточнить заранее, можно подарить женщине романтическую прогулку.  Нет, не просто взять ее за руку и провести по соседним дворам, а заказать специальную прогулку: конную, на воздушном шаре или, например, с гидом по интересным местам города. Также можно задумать некий квест, финалом которого станет подарок, но не увлекайтесь сильно: 8 марта многие девушки делают прически, особый боевой макияж и встают на высокие каблуки – носиться во всем этом великолепии по городу не особенно приятно.

Шкатулка для украшений

Очень недорогой и действительно нужный подарок. Если у девушки еще нет шкатулки, то, подарив ее, вы не промахнетесь – и практично, и довольно красиво.

Техника

Если позволяют средства, то всегда можно подарить телефон, планшет, фитнес-часы или что-то нужное в дом: например, вы точно знаете, что у нее нет утюга, чайника, пылесоса. Если женщина отличается практичностью, такому подарку она точно обрадуется, если нет, то, правда, может и обидеться. Также неплохим вариантом может стать и селфи-палка или переносной блок для подзарядки телефона.

Набор сладостей ручной работы

Сейчас очень много различных небольших кондитерских и мастеров, пекущих настоящие шедевры у себя дома. Можно остановиться на варианте сладостей ручной работы, причем подойдет такой подарок и девушке, и маме, и даже бабушке: красиво и вкусно, а самое главное – недорого.

Цветы

В разнообразных рекламах часто стали высмеивать стандартные подарки, вроде как не нужно дарить цветы потому, что это "веник". Но на самом деле, чтобы ни говорили "креативные" создатели рекламных роликов, в букетах нет ничего плохого, и многим женщинам действительно нравится их получать, потому что только знаменитым артисткам их дарят каждый день, а вот обычная барышня получает свои заветные розы, хризантемы и тюльпаны только в праздник. Другое дело, что можно действительно креативно подойти к оформлению букета, не лепить на него банты, не посыпать блестками, а сделать все стильно и аккуратно.

Косметика и белье

Те варианты подарков, которые всегда в тренде. Единственный минус – нужно хорошо знать того человека, которому вы хотите это преподнести. При покупке косметики стоит учитывать особенности кожи, предпочтения в ароматах и фирмах, белья – размер одежды, да и просто дарить малознакомой девушке плавки, пояс и чулки как минимум не очень прилично. 

Предложение выйти замуж

А почему, собственно, нет?!

А теперь давайте разберемся, что дарить не стоит:

  1. В интернете можно встретить советы не дарить кухонную утварь. Наверное, если девушка не любит практичные подарки, к ним стоит прислушаться.
  2. Полулекарственные препараты: бады, чаи, шампунь от перхоти или антицеллюлитный крем – даже бабушке такие подарки делать не стоит.
  3. Товары из секс-шопа, если данный вопрос вы не обсуждали. Вариант подарка на самом деле неплохой, но исключительно для тех пар, которые смотрят в одну сторону и прекрасно понимают друг друга в таких вопросах.
  4. Какие-то бесполезные приколы: липкий паук, чертик в коробке и прочую ерунду дарить не нужно.
  5. То, что противоречит ее принципам.
  6. Букет из мягких игрушек – это просто плохо.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.03.2017 10:27
Anarchy

В Нск в театр

0  0
3.03.2017 10:34
- гость -

на хоккей!

0  0
3.03.2017 10:34
гостья

из всех не отказалась бы от фотосессии и сладких подарков

0  0
3.03.2017 10:37
- гость -

предпочитаю дарить классику. секс. не хочет секса, пусть без подарка сидит.

0  0
3.03.2017 10:42
гостья

а сладкого после секса? жадина

0  0
3.03.2017 10:47
- гость -

3.03.2017 10:42 гостья

в сгущенку обмакну и облизывай.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:42
Американец исполнил опасный для жизни трюк на глазах у полицейских. Видео 0
10:34
Как выглядит средняя зарплата жителей Алтая на фоне других регионов Сибири? 4
10:30
Православные образы от Владимира Михайлова 0
10:22
Что подарить на 8 Марта любимой женщине, а от чего лучше отказаться? 6
10:14
Песков прокомментировал бойкот "Евровидения-2017" 0
10:13
ГИБДД сообщила подробности ночной аварии в центре Барнаула. Фото 3
10:06
"Он вам не Димон": о чем фильм Навального "Тайная империя Дмитрия Медведева"? 14
10:00
Компания МТС запустила новый сервис "Кошелек МТС Деньги" 2
09:50
СМИ обвинили генпрокурора США в общении с послом России 2
09:41
Глава Минсельхоза и губернатор Алтайского края обсудили поддержку аграриев 2
09:36
Сирийская армия повторно освободила Пальмиру – Шойгу 10
09:30
Отметить женский день вместе приглашает диско-паб Fox 0
09:28
Карлин рассказал министру Васильевой о ликвидации вторых смен в школах края 22
09:15
85-летняя бабушка месяц готовилась к ограблению ячейки в супермаркете 5
09:10
Сильнейшие наездники России приедут на "Большие бега" 0
09:00
НТВ-ПЛЮС предоставляет новые возможности своим абонентам 2
08:50
Пятничное утро в Барнауле началось с серьезных пробок 0
08:33
Пожарные больше часа тушили полыхающий частный дом в Барнауле 0
08:12
Шестилетний ребенок едва не утонул в бийском бассейне "Дельфин" 6
08:00
Что подарить девушке на 8 Марта? 0
07:34
Новый мост в Барнауле "кишит" водителями-должниками – судебные приставы 24
07:17
Прибьет насмерть: барнаульцы опасаются огромной наледи на крыше дома 10
07:03
Когда переживший обрушение "Ашан" возобновит работу в ТРЦ "Галактика"? 11
06:32
Двухэтажную квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 29
06:01
Весенний вызов: Алтаю, помимо тяжелого паводка, грозят ранние лесные пожары 5
05:06
Снег и гололед обещают жителям Алтайского края 3 марта 0
02:08
Два часа на отдых: какое животное спит меньше всех? 0
01:09
Бюджет третьих "Мстителей" может достигнуть миллиарда долларов 0
00:04
Некоторые бассейны грязнее, чем вода в канализации - ученые 0
23:11
Алтайская пенсионерка пойдет под суд за гибель внука от таблеток 8
22:12
Тимакова назвала пропагандистскими выпадами фильм Навального о Медведеве 28
21:15
Песков рассказал о ночевке Путина в красноярской тайге 7
20:13
Житель Горного Алтая попытался убить свою знакомую из ревности 0
19:46
СМИ: Порошенко дважды говорил по телефону с Путиным на тему Донбасса 5
19:21
"Битва хоров" среди силовиков пройдет в Алтайском крае 0
19:09
Коротко о главном: центр "ДАР", карты "Мир" и миграция в Алтайском крае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 марта
18:48
Суррогатный бензин продают на каждой восьмой АЗС в России 1
18:21
Бастрыкин назвал причину переезда экс-депутата Вороненкова на Украину 0
18:06
Эх, прокачусь: где находится самая длинная ледяная горка региона? 2
17:53
Двое румын погибли во время спора, кто больше выпьет 0
17:34
Президент Молдавии обсудит с премьером отзыв посла из РФ 0
17:22
Детская кровать своими руками: мастер-класс от программы "Стройка" 2
17:14
Агент Кокорина прокомментировал выезд футболиста на встречную полосу 2
17:03
Как сумма штрафа ГИБДД будет зависеть от социального положения нарушителя? 10
16:47
Когда празднуется Благовещение в 2017 году? 0
16:34
Эксперт спрогнозировал падение цен на зерно при изменении курса рубля 6
16:26
Рабочий погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве 0
16:15
Жительница Китая родила двойню через шесть дней после рождения сына 0
16:03
Столкновение шести машин под Барнаулом: подробности инцидента 2
15:49
Здоровья и всего самого доброго: Путин поздравил Горбачева с 86-летием 23

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.