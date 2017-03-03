Близится Международный женский день, и многие задаются вопросом, что же такое можно подарить своей любимой девушке, супруге или маме. Конечно, для того, чтобы подобрать действительно хороший презент, нужно учитывать многие параметры: возраст, увлечения и прочее. Для тех, у кого совсем нет никаких идей, Amic.ru составил список того, чем можно порадовать 8 Марта.

Планер

Слово "канцелярия" навевает на вас скуку? А вот многие дамы ее действительно любят: разнообразные блокноты, стикеры, ручки и прочее. Поэтому в качестве действительно нужного и приятного подарка можно выбрать планер. В магазинах их великое множество, и можно подобрать что-то особенное – с именем женщины, с ее любимым животным, цветком и так далее.

Фотосессия

Даже если ваша леди не очень любит фотографироваться или, по крайней мере, так говорит и считает себя не фотогеничной, сертификат на профессиональную фотосессию, вероятнее всего, ее весьма порадует: во-первых, чувствуешь себя моделью, во-вторых, отлично проводишь время, в третьих, на руках остаются хорошие снимки, которые не стыдно потом показать в социальных сетях.

Сертификат на мастер-класс

Провести интересно время и научиться чему-то можно на мастер-классе. Их проходит великое множество: по кулинарии, мыловарению, лепке, рисованию маслом и прочему. Поэтому подарить женщине сертификат на мастер-класс станет довольно неплохим и даже креативным вариантом. А лучше всего будет, если вы отправитесь на него вместе со своей спутницей – подобная совместная работа благоприятно влияет на отношения в паре.

Сертификат в фитнес-центр или салон красоты

Почему-то сертификаты в фитнес-центры и салоны красоты признаются большинством составителей антитопов одними из худших подарков. Вроде как женщина воспримет это как намек на то, что она толстая или некрасивая. Не слушайте никого, барышни не настолько параноидальны. Это отличный подарок, особенно если у женщины есть дети и очень мало времени на себя любимую. Она не только приведет себя в порядок, но и получит бесценные свободные пару часов.

Украшение

В данном случае все будет зависеть от ваших возможностей. В принципе, в ювелирных магазинах такой большой выбор, что презент можно подобрать на любой кошелек. Кроме того, многие специально к праздникам проводят различные акции, благодаря чему покупка серебряного или золотого украшения не будет особенно дорогой. Конечно, лучшие друзья девушек – бриллианты. Но если на них точно не хватает, порадовать на 8 Марта можно и шармом. Сейчас их великое множество – разных фирм, размеров, цветов, кроме того, каждый из них несет свой смысл, с помощью таких даже в любви признаться можно. Советуем взять в комплекте с шармом специальный браслет.

Подарок-впечатление

Тоже весьма неплохой выход из ситуации. Если позволяет погода, а это стоит уточнить заранее, можно подарить женщине романтическую прогулку. Нет, не просто взять ее за руку и провести по соседним дворам, а заказать специальную прогулку: конную, на воздушном шаре или, например, с гидом по интересным местам города. Также можно задумать некий квест, финалом которого станет подарок, но не увлекайтесь сильно: 8 марта многие девушки делают прически, особый боевой макияж и встают на высокие каблуки – носиться во всем этом великолепии по городу не особенно приятно.

Шкатулка для украшений

Очень недорогой и действительно нужный подарок. Если у девушки еще нет шкатулки, то, подарив ее, вы не промахнетесь – и практично, и довольно красиво.

Техника

Если позволяют средства, то всегда можно подарить телефон, планшет, фитнес-часы или что-то нужное в дом: например, вы точно знаете, что у нее нет утюга, чайника, пылесоса. Если женщина отличается практичностью, такому подарку она точно обрадуется, если нет, то, правда, может и обидеться. Также неплохим вариантом может стать и селфи-палка или переносной блок для подзарядки телефона.

Набор сладостей ручной работы

Сейчас очень много различных небольших кондитерских и мастеров, пекущих настоящие шедевры у себя дома. Можно остановиться на варианте сладостей ручной работы, причем подойдет такой подарок и девушке, и маме, и даже бабушке: красиво и вкусно, а самое главное – недорого.

Цветы

В разнообразных рекламах часто стали высмеивать стандартные подарки, вроде как не нужно дарить цветы потому, что это "веник". Но на самом деле, чтобы ни говорили "креативные" создатели рекламных роликов, в букетах нет ничего плохого, и многим женщинам действительно нравится их получать, потому что только знаменитым артисткам их дарят каждый день, а вот обычная барышня получает свои заветные розы, хризантемы и тюльпаны только в праздник. Другое дело, что можно действительно креативно подойти к оформлению букета, не лепить на него банты, не посыпать блестками, а сделать все стильно и аккуратно.

Косметика и белье

Те варианты подарков, которые всегда в тренде. Единственный минус – нужно хорошо знать того человека, которому вы хотите это преподнести. При покупке косметики стоит учитывать особенности кожи, предпочтения в ароматах и фирмах, белья – размер одежды, да и просто дарить малознакомой девушке плавки, пояс и чулки как минимум не очень прилично.

Предложение выйти замуж

А почему, собственно, нет?!

А теперь давайте разберемся, что дарить не стоит: