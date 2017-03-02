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Карта "Мир" в Алтайском крае: где взять и как ею пользоваться

, ИА "Амител", Елена Лепезина
Более трех тысяч жителей Алтайского края уже приобрели карты "Мир"

Фото: newstracker.ru

22 февраля Государственная дума России приняла в первом чтении поправки к закону о национальной платежной системе. Согласно проекту закона, до 1 января 2018 года всех бюджетников должны будут перевести на карты "Мир". Именно на эти карты им будут начисляться зарплаты и пенсии. Впрочем, переход на карты будет не одномоментным, а постепенным. Кстати, согласно опросу ВЦИОМ, инициативу по переходу на национальную платежную систему поддерживают 52% жителей России. В Барнауле уже имеются счастливые обладатели этих карт. ИА "Амител" разбиралось, где можно получить карту "Мир" в Алтайском крае, а также как ею можно воспользоваться уже сейчас.

Где получить карту "Мир" и что ею делать?

Количество банков на территории Алтайского края, которые выпускают карты "Мир", растет с геометрической прогрессией. К настоящему времени среди них "Сбербанк", "ВТБ24", "Авангард", "Азиатско-Тихоокеанский банк", "АК Барс", "Уралсиб", "Восточный", "Газпромбанк", "Левобережный", "Россельхозбанк", региональный "АлтайБизнес-Банк" и др.

Во всех этих банках можно получить полноценную линейку – от базовых дебетовых карт до премиальных.

Одновременно с этим расширяется и список торговых точек на Алтае, где можно расплачиваться картой "Мир".

Так, например, уже сегодня в Барнауле расчеты по этой карте принимают такие ТЦ, как "Лента", "Ашан", "Мария-Ра", "Бахетле", Metro Cash & Carry, "Новэкс" и др.

Как и в случае с использованием привычных всем карт ViSA и MasterCard, владельцам национальных карт доступен весь востребованный функционал: снятие наличных, безналичный расчет, перевод средств с карты на карту. Также пользователи карты "Мир" имеют возможность с ее помощью оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы и осуществлять онлайн-покупки.

Кстати, более трех тысяч жителей Алтайского края уже являются владельцами карты "Мир".

"Сегодня в России выпущено 2,9 млн карт "Мир". В Алтайском крае их количество превысило 3,6 тыс. Ежедневно по этим картам совершается более 100 тыс. операций. Сейчас в стране 208 банков стали участниками платежной системы "Мир". Ожидается, что в ближайшее время вся сеть банкоматов и терминалов будет готова к использованию карт "Мир". 97% банкоматов и 80% терминалов в Алтайском крае уже принимают такие карты", – пояснили ИА "Амител" в пресс-службе Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Актуальная на момент публикации информация

Недорого и по всему миру

Пока каждый банк самостоятельно устанавливает стоимость обслуживания карты "Мир", и у многих возникают опасения, что это дорого. Однако в проекте закона предусмотрено, что обслуживание этих карт не превысит стоимость обслуживания карт международных платежных систем, при этом для пенсионеров эта услуга будет бесплатна.

Кстати, и сейчас некоторые крупные банки уже предусмотрели возможность бесплатного обслуживания для пенсионеров. Что касается зарплатной карты, то обычно за ее обслуживание платит сам работодатель.

Как уже сообщал Amic.ru, пользоваться картой "Мир" можно будет не только в России, но и за рубежом. Это стало возможно благодаря совместным проектам с международными платежными системами – Maestro (США), JCB (Япония), American Express (США), UnionPay (Китай). Кроме того, Центробанк обсуждает возможность приема карт в целом ряде мусульманских государств, в частности, в Турции, Египте и ОАЭ.

Сейчас идет работа по обеспечению взаимного приема карт национальных платежных систем стран Евразийского экономического союза.

Постепенно и добровольно

Госдума РФ пока еще только в первом чтении рассмотрела законопроект, предусматривающий перевод социальных и бюджетных выплат на карты "Мир". Согласно указанному проекту, банки должны обеспечить возможность получения бюджетниками карт "Мир" не позднее 1 января 2018 года. Впрочем, Центробанк настаивает на том, чтобы переход на карты был не одномоментным, а постепенным.

Предполагается, что новые клиенты банков из числа бюджетников получат "Мир" к 1 июля 2017 года, а бюджетники, уже являющиеся клиентами, – до 1 июля 2018 года. Что касается пенсионеров, то карточки "Мир" будут выдаваться им по мере истечения срока действия имеющихся у них других карт. Полностью переход должен завершиться к 1 июля 2020 года.

При этом замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова 1 марта 2017 года заявила, что Центробанк не планирует в обязательном порядке переводить на карту "Мир" разовые социальные выплаты. То есть, если пенсионер или бюджетник получает выплаты через "Почту России" или просто наличными в кассе, в этом случае никакого принуждения к открытию карты "Мир" не будет. Человек по своему желанию может использовать те способы получения средств, которые ему нравятся больше.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2017 15:14
- гость -

Скажите где деньги приобрести (не путать с копейками), а там мы уж без всяких карт разберемся.

0  0
2.03.2017 15:24
- гость -

дайте две!

0  0
2.03.2017 15:53
Бюджетник

По две и дают

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