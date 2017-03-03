В ТРЦ "Малина" с 10 февраля проходит уникальная для Барнаула акция "Взломай (открой) сейф". В этой акции разыгрываются живые деньги, победитель может выиграть сумму от 10 000 рублей.

Для того чтобы стать участником уникальной акции “Взломай (открой) сейф”, необходимо совершить покупку в ТРЦ "Малина" на сумму от 1000 рублей, получить купон участника и набрать код, состоящий из комбинации четырех цифр, на прозрачном сейфе, который установлен в торговом центре.

Акция является по-настоящему честной – это подтверждают победители, которые с легкой руки уже дважды, 12 и 16 февраля, смогли вскрыть сейф и забрать по 10 000 рублей каждый. Выигрыш зависит лишь от вашей удачи, победить может каждый!

Акция "Взломай (открой) сейф" пользуется космической популярностью у посетителей, поэтому торгово-развлекательный центр "Малина" решил продлить её до Дня космонавтики (12 апреля 2017 г.)

"БУДЬ ЗДЕСЬ, БУДЬ В МАЛИНЕ" (c).

Победители акции "Взломай (открой) сейф":

Каркошкина Оксана Владимировна

(победитель акции "Взломай сейф")

Поймайте удачу – "взломайте (откройте) сейф" в ТРЦ "Малина"

"Будь здесь, будь в малине"

Информацию о порядке проведения и условиях акции уточняйте по адресу: ул. Попова, 82, оф. 301, т. 202-409

