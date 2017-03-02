Фото: barnaul.org

Водооткачивающая техника в Барнауле готова к работе в условиях паводка, сообщают в пресс-центре городской администрации.

Смотр спецсредств состоялся на территории ДЭУ Индустриального района МБУ "Автодорстрой". На территории района администрацией к паводку подготовлены 11 единиц техники, созданы аварийные бригады.

Самой мощной из имеющихся в наличии является прицепная мотопомпа "Водолей", способная откачивать более 70 кубических метров воды в час. Другие мотопомпы обладают мощностью порядка 3,5 кубометров в час.

За каждой из единиц техники закреплена определенная территория. Все оборудование в данный момент находится в рабочем состоянии и готово к использованию в условиях паводка.

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Напомним, власти, синоптики и спасатели прогнозируют в этом году очень тяжелый паводок. Проблемами могут обернуться и первая, и вторая волна.