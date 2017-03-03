Исследования канадских ученых доказали, что режущие ощущения в глазах и проблемы с дыханием во время посещения бассейна и после него могут возникнуть не из-за присутствия в воде хлора, а мочи, приводит данные РИА Новости.

Химики из университета Альберты в Эдмонтоне провели анализ воды в 31 бассейне и джакузи и во всех них выявили наличие мочи. Часть из них были более грязными, чем сточные воды в канализации, говорится в статье.

Определить присутствие мочи удалось с помощью специально разработанного теста, определяющего наличие искусственных подсластителей, которые содержатся во многих продуктах и выходят с отходами жизнедеятельности без изменений. Вместе с тем эти вещества опасны для здоровья людей.

Одновременно анонимный опрос доказал, что порядка 19% посетителей бассейнов ходят по малой нужде, не прекращая купания. Особенно этим грешат профессиональные пловцы.

Провести такое исследование ученые решили после случая на Олимпийских играх в Бразилии. Напомним, вода в одном из бассейнов неожиданно окрасилась в ядовито-зеленый цвет из-за попадания в него водорослей.