Четверг, 2 Март, 16:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,38
€ 61,54
Brent
$ 51,5
-0°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Великий пост – 2017Крушение вертолета над Телецким озером
Новости

В "Газпроме" рассказали, на сколько вырастут цены на газ в России

, ИА "Амител"
В компании прогнозируют, что увеличение цен в ближайшие годы составит 3-3,5%

Фото: cowcash.ru

Рост регулируемых цен на газ в России в ближайшие годы составит 3-3,5% – такой прогноз дали в компании "Газпром", передает РИА Новости.

"Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", – рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Также представитель компании указал на то, что российскими властями рассматривается вопрос о скидках крупным потребителям.

"Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%", – отметил Круглов, выразив надежду на то, что представителей компании услышат.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов отмечал, что федеральное ведомство прорабатывает пилотный проект по предоставлению "Газпромом" скидки.

Отметим также, что в "Газпроме" в самом конце февраля рассказали о ценах, по которым компания будет продавать газ в Европу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.03.2017 15:25
- гость -

Путин: Россия инвестирует 100 млрд руб в газификацию Киргизии!

Вот и наценка на газ! Когда оно Сибирь газифицировать будет?

0  0
2.03.2017 15:26
- гость -

НацыАнальное достоянье встающей с колен республики.

0  0
2.03.2017 15:26
- гость -

Подорожание энергоносителей является одной из главных причин разгона внутренней инфляции. Поднимают цены на газ/бензин/электричество, это приводит к росту цен. Раз цены выросли нужно поднять цены на газ/бензин/электричество.

0  0
2.03.2017 15:27
- гость -

И так объедки за олигархами доедали, а теперь и за них счёт предъявят.

0  0
2.03.2017 15:28
- гость -

3-3,5? Смело умножайте на 10.

0  0
2.03.2017 15:30
- гость -

при падении цены на нефть в России дорожает бензин, при падении цены на газ дорожает газ внутри страны.

0  0
2.03.2017 15:31
- гость -

Ну а где ж ему ещё повышать цены, кроме как у себя на родине. В мире ж пошлют да и всё, приходится идти на уступки и снижать им стоимость. А в России никто и не вякнет...

0  0
2.03.2017 15:31
- гость -

Да уж, просто дикая наценка 19 коп за куб газа. Все комментаторы враз все сразу обеднели..

0  0
2.03.2017 15:33
- гость -

Цена на газ в мире падает - в России растет! Чудесно! Кремлеботы, как обьясните сей парадокс? Хохлы виноваты?

0  0
2.03.2017 15:35
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 15:31 Зарплату бюджетникам и настолько не подняли, но подняли цены на все, и на товары и на услуги.

0  0
2.03.2017 15:35
- гость -

2.03.2017 15:33 - гость -

Где она падает то? В Европе растет Давай факты.

0  0
2.03.2017 15:37
- гость -

Сообщение для тех, кто ругается и призывает что-то менять в России - Не раскачивайте лодку, ведь некоторые сидячие в ней очень удобно устроились!

0  0
2.03.2017 15:38
15:31(2)

Отмазочка у Вас какая то козлячья!

0  0
2.03.2017 15:39
- гость -

2.03.2017 15:38 15:31(2)

В чем козлячность? Считать умеете, что такое 3%?

0  0
2.03.2017 15:41
- гость -

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что компания готова выплатить на дивиденды до 50% своей прибыли.

0  0
2.03.2017 15:44
- гость -

Где статья на амике с предсказаниями повышения зарплат и пенсий?

0  0
2.03.2017 15:45
- гость -

Естественно, повысят - ведь необходимо финансировать газификацию Киргизии, о которой на днях объявили. И это при том, что многие россияне, живущие в частном секторе, до сих пор дровами топятся и проведение магистрального газопровода только в их мечтах.

0  0
2.03.2017 15:47
- гость -

Россия занимает первое место в мире по запасам газа, Туркмения - четвертое. В Туркмении газ для населения подается бесплатно, в России - все за бабки для Миллера, Сечина и иже с ними подобных ...

0  0
2.03.2017 15:48
- гость -

Китай приобретает электроэнергию из РФ за 1,5 рублей за киловатт, а россияне — по 4 рубля.

0  0
2.03.2017 15:48
- гость -

2.03.2017 15:38 15:31(2)

Отмазочка у Вас какая то козлячья!

Кем является, такие и отмазки.

0  0
2.03.2017 15:49
- гость -

По поводу "везде цена на газ падает"

Замглавы российской газовой монополии Александр Медведев заявил, что его компания ожидает роста средней цены экспорта газа в Европу с $167 до $180-190 за тысячу кубометров.

0  0
2.03.2017 15:49
- гость -

Я бы удивился, если бы появилась новость, что цена на газ упала.

0  0
2.03.2017 15:52
- гость -

Улыбаемся и машем

0  0
2.03.2017 15:52
- гость -

Считать умеете, что такое 3%?

Да копейки это. ТОлько на эти копейки, то там что то поднимут, то сям, то рядышком. А зарплаты как были так и остались. У некоторых даже снизились. Вам, младогвардейцам, видать индексируют оплату ежеквартально, потому и чихаете на рост цен на все и вся.

0  0
2.03.2017 15:52
- гость -

инфляция с 2014 по 2016 составила 30% к 2020 - еще наберет минимум 17% ( только официально) и кто у нас такой эффективный управленец, что инфляция за 6 лет - практически 50%????

0  0
2.03.2017 15:53
- гость -

Во всем виноват Навальный!!!

0  0
2.03.2017 15:53
- гость -

2.03.2017 15:48 - гость - Китай приобретает электроэнергию из РФ за 1,5 рублей за киловатт

Найдите в интернете хоть одного китайца, у которого электроэнергия стоит дома 1.5 руб за киловатт

0  0
2.03.2017 15:54
- гость -

Как не Стыдно обсуждать в газовой стране повышение, а не снижение цены?..

0  0
2.03.2017 15:55
- гость -

Такое впечатление, что Газпром вне России. Как клоп, который качает из нее и качает..

0  0
2.03.2017 15:56
- гость -

Чему удивляться: у путинских друзей упали доходы - "электорат" должен компенсировать.

0  0
2.03.2017 15:56
15:38

А эти 3% Вашым кумирами нужны чтобы купить кажному как ты по новому розовому очьку?

0  0
2.03.2017 15:59
- гость -

А у каклов ещё хуже! Они вообще вымерзают без российского газа!

0  0
2.03.2017 16:00
- гость -

Европа брала газ в 16 году за 164 бакса за куб, в этом году за 175. что вас возмущает в вашем копеечном удорожании???

0  0
2.03.2017 16:01
- гость -

айфон преодолел проблему с безработицей, а уж с ценой на газ для россиян, как два пальца об асфальт...

0  0
2.03.2017 16:02
- гость -

2.03.2017 15:56 - гость - Чему удивляться: у путинских друзей упали доходы - "электорат" должен компенсировать.

Хотите сказать что у Парашкина доходы растут и у хохлов всё дешевеет? всё дорожает у всех и по другому в ближайшее 10летие не будет.

0  0
2.03.2017 16:02
- гость -

Газпром государственная компания и ее дивиденды идут государству.

0  0
2.03.2017 16:05
- гость -

И про Туркмению вранье, уже не бесплатно.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о повышении тарифа на природный газ для населения. Отныне туркмены обязаны будут платить за газ по 8 долларов США (20 манат) за 1 тысячу кубометров в случае, если превысят положенный каждому гражданину страны ежемесячный лимит потребления в 50 кубов. За соблюдением норм будут следить с помощью специальных счетчиков.

0  0
2.03.2017 16:12
- гость -

2.03.2017 16:05 - гость -

А у нас какой лимит потребления на человека?

0  0
2.03.2017 16:34
- гость -

16:05 Этот чувак(иха) уже в который раз постит одно и то же вранье. У НИХ ДАЖЕ НЕ САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ. Пора отправлять на ПМЖ к туркменам.

0  0
2.03.2017 16:37
15:56

Меня положение дел т парашкина и его хохлов ваапще не и пакает.Мне вот интересно почему ты то такой зачарованый-у кокого корытца стоишь,или охраняешь всё это?

0  0
2.03.2017 16:37
- гость -

- гость - 2 марта 2017 г. 15:53 Да что он идиот найдет. Для Алтая оптовая цена на оптовом рынке на электроэнергию около 90 коп. с НДС и что?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:34
Эксперт спрогнозировал падение цен на зерно при изменении курса рубля 0
16:26
Рабочий погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве 0
16:15
Жительница Китая родила двойню через шесть дней после рождения сына 0
16:03
Столкновение шести машин под Барнаулом: подробности инцидента 0
15:49
Здоровья и всего самого доброго: Путин поздравил Горбачева с 86-летием 17
15:32
Кокорина задержали полицейские за езду по встречной полосе в центре Москвы 3
15:24
Как выглядели этикетки спичек барнаульской фабрики 3
15:17
В "Газпроме" рассказали, на сколько вырастут цены на газ в России 41
15:03
Карта "Мир" в Алтайском крае: где взять и как ею пользоваться 3
14:52
Водооткачивающую технику подготовили к паводку в Барнауле – власти 1
14:33
Минобороны РФ опровергло обвинения в "ошибочной бомбардировке" 2
14:26
Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 20
14:14
Жителя Приморья обвиняют в убийстве пенсионеров из-за 10 тысяч рублей 1
14:02
Экс-работников шинного завода судят за кражу продукции на 91 млн рублей 0
13:51
СМИ уличили главу минюста США в утаивании встреч с российским послом 0
13:35
Ушедшая эпоха. Этикетки спичек как рупор советской власти 6
13:27
Пассажиры поезда отравились газом из баллона алтайского студента 7
13:15
Британские парламентарии призвали МИД начать диалог с Россией 7
13:08
Барнаульцев на работе не устраивает зарплата и руководство – опрос 12
13:00
ИСК "Союз" провела Масленицу для жильцов ЖК "Времена года" 0
12:50
Полицейские нашли в гараже жителя Заринска килограмм марихуаны. Фото 3
12:34
Александр Карлин стал главой совета Туристской ассоциации регионов России 3
12:27
Восемь продуктов, которые заменят мясо в пост 13
12:17
Японский профессор взбудоражил соцсети оптической иллюзией с клубникой 15
12:07
Сити-менеджер Барнаула обязал проверить коммунальные сети до ремонта дорог 2
11:53
Число нелегальных кредиторов в России выросло вдвое в 2016 году – СМИ 8
11:36
Все отделения перинатального центра "ДАР" в Барнауле заработают в апреле 26
11:24
Disney впервые покажет персонажа-гея в мюзикле "Красавица и чудовище" 17
11:16
Жительница Алтая, покупая снегоуборочную машину, лишилась 26 тыс. рублей 6
11:01
Дыру в потолке многоквартирного дома в Барнауле объяснили ремонтом чердака 14
10:52
Facebook научился определять склонных к суициду пользователей 0
10:47
Алтайские власти рассказали о выросшем в 2017 году финансировании культуры 8
10:46
Зимняя зерновая конференция в десятый раз стартовала в Белокурихе 0
10:33
Барнаулец живет в припаркованном Mercedes-Benz – очевидцы 81
10:30
Кофейня нового формата открылась в Барнауле 7
10:26
Циркуляция молодой крови: губернатор высказался о миграции в Алтайском крае 45
10:14
Вице-премьер Щукин рассказал о небывалом ажиотаже на алтайские спектакли 3
10:03
Массовое ДТП под Барнаулом спровоцировало огромную пробку. Фото 7
10:00
Компания МТС увеличила скорость мобильного интернета в крае 14
09:54
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в мини-сериале "Мелроуз" 0
09:51
Очевидцы: потолок обрушился в подъезде дома в Барнауле. Фото 3
09:38
Поставки российской водки в США начнутся в марте 17
09:27
Стритрейсерша Багдасарян пойдет под суд за поддельный больничный лист 23
09:16
Загоревшийся автомобиль в Рубцовске потушили до прибытия пожарных 0
09:00
Глобальная распродажа коллекций бренда Tamaris 5
08:59
Порошенко требует усилить санкции против тех, кто "украл" украинские заводы 5
08:50
"Стартап" для начинающих политиков запустили в Барнауле 5
08:39
Барнаульцев утром 2 марта ждут семибалльные пробки 1
08:19
Обращение Трампа к Конгрессу США оказалось популярнее "Оскара" 4
08:06
Политтехнологи посоветовали оппозиции "утереть сопли и работать" 21
08:00
Что должна сделать каждая девушка, чтобы быть готовой к весне? 2
07:53
Премьерный спектакль "Иллюзии" Ивана Стебунова в МТА покажут в начале марта 0
07:36
Стареющий Росомаха, "Зверопой" и другие премьеры недели 0
07:23
Сила печатного слова. Как статья Сталина остановила крестьянские бунты 106
07:04
Квартиру с высокими потолками продают в центре Барнаула за 9 млн руб 27
06:47
Первые три кандидата заявились на праймериз "Единой России" в Барнауле 29
06:22
Каждая восьмая нелегальная свалка в Алтайском крае находится в Барнауле 1
06:01
"Это нам по плечу": на сколько вырастет зарплата жителей края в 2017 году? 25
05:04
Похолодание пришло в Алтайский край 2 марта 0
04:05
Почему пост – это не диета и не вегетарианство? 4
03:03
Вышел новый устрашающий трейлер фильма "Чужой: Завет" Ридли Скотта 0
02:05
Россия выделила $225 млн на стабилизацию бюджета Киргизии 13
01:54
Росстат рассказал, сколько зарабатывают чиновники в России 4
01:05
Китай планирует изучить Марс и высадить зонд на один из его спутников 0
00:17
Мужчинам на заметку: какие женщины склонны к изменам? 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.