Фото: cowcash.ru
Рост регулируемых цен на газ в России в ближайшие годы составит 3-3,5% – такой прогноз дали в компании "Газпром", передает РИА Новости.
"Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", – рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.
Также представитель компании указал на то, что российскими властями рассматривается вопрос о скидках крупным потребителям.
"Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%", – отметил Круглов, выразив надежду на то, что представителей компании услышат.
Ранее заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов отмечал, что федеральное ведомство прорабатывает пилотный проект по предоставлению "Газпромом" скидки.
Отметим также, что в "Газпроме" в самом конце февраля рассказали о ценах, по которым компания будет продавать газ в Европу.
Комментарии
Путин: Россия инвестирует 100 млрд руб в газификацию Киргизии!
Вот и наценка на газ! Когда оно Сибирь газифицировать будет?
НацыАнальное достоянье встающей с колен республики.
Подорожание энергоносителей является одной из главных причин разгона внутренней инфляции. Поднимают цены на газ/бензин/электричество, это приводит к росту цен. Раз цены выросли нужно поднять цены на газ/бензин/электричество.
И так объедки за олигархами доедали, а теперь и за них счёт предъявят.
3-3,5? Смело умножайте на 10.
при падении цены на нефть в России дорожает бензин, при падении цены на газ дорожает газ внутри страны.
Ну а где ж ему ещё повышать цены, кроме как у себя на родине. В мире ж пошлют да и всё, приходится идти на уступки и снижать им стоимость. А в России никто и не вякнет...
Да уж, просто дикая наценка 19 коп за куб газа. Все комментаторы враз все сразу обеднели..
Цена на газ в мире падает - в России растет! Чудесно! Кремлеботы, как обьясните сей парадокс? Хохлы виноваты?
- гость - 2 марта 2017 г. 15:31 Зарплату бюджетникам и настолько не подняли, но подняли цены на все, и на товары и на услуги.
2.03.2017 15:33 - гость -
Где она падает то? В Европе растет Давай факты.
Сообщение для тех, кто ругается и призывает что-то менять в России - Не раскачивайте лодку, ведь некоторые сидячие в ней очень удобно устроились!
Отмазочка у Вас какая то козлячья!
2.03.2017 15:38 15:31(2)
В чем козлячность? Считать умеете, что такое 3%?
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что компания готова выплатить на дивиденды до 50% своей прибыли.
Где статья на амике с предсказаниями повышения зарплат и пенсий?
Естественно, повысят - ведь необходимо финансировать газификацию Киргизии, о которой на днях объявили. И это при том, что многие россияне, живущие в частном секторе, до сих пор дровами топятся и проведение магистрального газопровода только в их мечтах.
Россия занимает первое место в мире по запасам газа, Туркмения - четвертое. В Туркмении газ для населения подается бесплатно, в России - все за бабки для Миллера, Сечина и иже с ними подобных ...
Китай приобретает электроэнергию из РФ за 1,5 рублей за киловатт, а россияне — по 4 рубля.
2.03.2017 15:38 15:31(2)
Отмазочка у Вас какая то козлячья!
Кем является, такие и отмазки.
По поводу "везде цена на газ падает"
Замглавы российской газовой монополии Александр Медведев заявил, что его компания ожидает роста средней цены экспорта газа в Европу с $167 до $180-190 за тысячу кубометров.
Я бы удивился, если бы появилась новость, что цена на газ упала.
Улыбаемся и машем
Считать умеете, что такое 3%?
Да копейки это. ТОлько на эти копейки, то там что то поднимут, то сям, то рядышком. А зарплаты как были так и остались. У некоторых даже снизились. Вам, младогвардейцам, видать индексируют оплату ежеквартально, потому и чихаете на рост цен на все и вся.
инфляция с 2014 по 2016 составила 30% к 2020 - еще наберет минимум 17% ( только официально) и кто у нас такой эффективный управленец, что инфляция за 6 лет - практически 50%????
Во всем виноват Навальный!!!
2.03.2017 15:48 - гость - Китай приобретает электроэнергию из РФ за 1,5 рублей за киловатт
Найдите в интернете хоть одного китайца, у которого электроэнергия стоит дома 1.5 руб за киловатт
Как не Стыдно обсуждать в газовой стране повышение, а не снижение цены?..
Такое впечатление, что Газпром вне России. Как клоп, который качает из нее и качает..
Чему удивляться: у путинских друзей упали доходы - "электорат" должен компенсировать.
А эти 3% Вашым кумирами нужны чтобы купить кажному как ты по новому розовому очьку?
А у каклов ещё хуже! Они вообще вымерзают без российского газа!
Европа брала газ в 16 году за 164 бакса за куб, в этом году за 175. что вас возмущает в вашем копеечном удорожании???
айфон преодолел проблему с безработицей, а уж с ценой на газ для россиян, как два пальца об асфальт...
2.03.2017 15:56 - гость - Чему удивляться: у путинских друзей упали доходы - "электорат" должен компенсировать.
Хотите сказать что у Парашкина доходы растут и у хохлов всё дешевеет? всё дорожает у всех и по другому в ближайшее 10летие не будет.
Газпром государственная компания и ее дивиденды идут государству.
И про Туркмению вранье, уже не бесплатно.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о повышении тарифа на природный газ для населения. Отныне туркмены обязаны будут платить за газ по 8 долларов США (20 манат) за 1 тысячу кубометров в случае, если превысят положенный каждому гражданину страны ежемесячный лимит потребления в 50 кубов. За соблюдением норм будут следить с помощью специальных счетчиков.
2.03.2017 16:05 - гость -
А у нас какой лимит потребления на человека?
16:05 Этот чувак(иха) уже в который раз постит одно и то же вранье. У НИХ ДАЖЕ НЕ САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ. Пора отправлять на ПМЖ к туркменам.
Меня положение дел т парашкина и его хохлов ваапще не и пакает.Мне вот интересно почему ты то такой зачарованый-у кокого корытца стоишь,или охраняешь всё это?
- гость - 2 марта 2017 г. 15:53 Да что он идиот найдет. Для Алтая оптовая цена на оптовом рынке на электроэнергию около 90 коп. с НДС и что?