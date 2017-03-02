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Рост регулируемых цен на газ в России в ближайшие годы составит 3-3,5% – такой прогноз дали в компании "Газпром", передает РИА Новости.

"Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", – рассказал заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Также представитель компании указал на то, что российскими властями рассматривается вопрос о скидках крупным потребителям.

"Мы вышли с предложением о том, чтобы "Газпром" имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%", – отметил Круглов, выразив надежду на то, что представителей компании услышат.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов отмечал, что федеральное ведомство прорабатывает пилотный проект по предоставлению "Газпромом" скидки.

Отметим также, что в "Газпроме" в самом конце февраля рассказали о ценах, по которым компания будет продавать газ в Европу.