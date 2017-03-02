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Полицейские задержали футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина за нарушение ПДД в центре российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, футболиста, который управлял элитной иномаркой, задержали за выезд на встречную полосу.

Источник также уточнил, что инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Футболиста задержали сотрудники ГИБДД и составили административный протокол. Суд назначил Кокорину административный штраф.

Агентство не получило официального комментария пресс-службы полиции и ГИБДД Москвы по факту задержания футболиста.

Life добавляет, что сам Кокорин заявил, что не признает вину и требует пересмотра решения инспектора. Также, по данным издания, он вызвал на место своего адвоката, который собирается через суд добиться отмены штрафа.