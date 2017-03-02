Фото: cosmo.ru
Полицейские задержали футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина за нарушение ПДД в центре российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, футболиста, который управлял элитной иномаркой, задержали за выезд на встречную полосу.
Источник также уточнил, что инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Футболиста задержали сотрудники ГИБДД и составили административный протокол. Суд назначил Кокорину административный штраф.
Агентство не получило официального комментария пресс-службы полиции и ГИБДД Москвы по факту задержания футболиста.
Life добавляет, что сам Кокорин заявил, что не признает вину и требует пересмотра решения инспектора. Также, по данным издания, он вызвал на место своего адвоката, который собирается через суд добиться отмены штрафа.
Комментарии
Оклад Александра Кокорина в «Зените», по информации агентства «Р-Спорт», составляет 3,5 миллиона евро (около 250 миллионов рублей) в год чистыми, не считая бонусов и прочих прибавок, о которых мы достоверно никогда не узнаем. Это очень солидно даже по меркам европейских топ-клубов. В «Динамо» до января 2016 года Александр получал и того больше — 5 миллионов. В сезоне 2015/16 Кокорин провел 24 матча за «Динамо» и «Зенит» во всех турнирах, забив 8 мячей.https://lenta.ru/articles/2016/07/06/monte/
Провал на Евро-2016 и вечеринки Кокорина и Мамаева в одном из самых дорогих клубов Лазурного Берега , теперь по встречке на Бентли. ЗАЖРАЛСЯ!!!
Никчем ная посредствен ность гребушая бабло народного достояния бесится с жиру.
Везите его к нам на интервью в Амик