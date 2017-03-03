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Православные образы от Владимира Михайлова

, ИА "Амител"
Ювелир рассказал о сложностях в работе с золотом при изготовлении православных украшений

Традиционным материалом для создания церковных православных украшений издавна считалось золото. Ковкий и пластичный металл позволял еще во времена фараонов воплощать непревзойденные по художественной выразительности и смысловой наполненности украшения. Обращаясь к старой новгородской декоративной традиции и древним византийским примерам, Владимир Михайлов создает уникальную коллекцию золотых крестиков для крещения, отвечающих русским православным канонам.

Представленные в коллекции "Владимир Михайлов" православные крестики демонстрируют высокое качество ручной работы и самобытный авторский стиль, наполненный вневременным очарованием и красотой, свойственной настоящим произведениям искусства.

При создании крестиков ювелир активно применяет сплавы зеленого и белого золота. Редкий сплав зеленого золота занимает особое место в творчестве художника. Владимир Михайлов мастерски использует положительные характеристики благородного металла. Благородный вид фигурных или же архитектурно строгих золотых крестиков для крещения дал возможность автору показать многозначительность художественной и церковной мысли, обратить внимание на торжественное и, вместе с тем, сдержанное звучание драгоценного металла. Создавая авторские православные ювелирные украшения, Владимиру Михайлову удалось продемонстрировать не только искусное ювелирное мастерство, но и увековечить красоту русской самобытности в изделиях, которые украшают и самого носящего.

Коллекция нательных украшений предлагает широкий выбор моделей, созданных по неповторимым эскизам художника.
Купить золотой крестик "Владимир Михайлов"  можно на сайте.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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