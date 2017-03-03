Третья часть "Мстителей" станет самым дорогим фильмом в истории кино. Ориентировочно бюджет составит около миллиарда долларов. При этом неизвестно, речь идет только о третьей или четвертой части блокбастера.

На сегодняшний день почетный титул "самый дорогой голливудский фильм" принадлежит "Пиратам Карибского моря: На странных берегах", который стоил под 400 миллионов долларов.

Примерно 400 миллионов долларов из бюджета уйдут на оплату услуг сценаристов, режиссера, продюсеров и актеров. Отметим, что съемки "Мстителей 3" начались в феврале 2017 года в Шотландии, и это будет самый масштабный проект, который когда-либо создавали на территории Великобритании.

В общей сложности съемочная группа составит около двух тысяч человек. В новых "Мстителях" зрители увидят старых героев вселенной Marvel, таких как Халк, Железный человек, Капитан Америка, Человек-паук, и новых – Стражи Галактики, Капитан Марвел, Человек-муравей, Черная пантера и Доктор Стрэндж.

Многие эксперты отмечают, что "Мстители 3", которые выйдут в двух частях, станут самым беспрецедентным проектом за последние годы. "Война бесконечности" выйдет на экраны кинотеатров в мае 2018 года. Вторую и заключительную часть мы увидим еще через год – в мае 2019-го.