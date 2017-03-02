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Здоровья и всего самого доброго: Путин поздравил Горбачева с 86-летием

, ИА "Амител"
По словам президента, знания и опыт бывшего лидера СССР до сих пор очень востребованы

Фото: vesmirbooks.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнилось 86 лет.

"Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днём рождения. На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что знания и опыт Горбачева "в полной мере востребованы".

"Желаю Вам здоровья и всего самого доброго", – резюмировал действующий глава государства.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.03.2017 16:00
- гость -

надеюсь, на день рождения конверт с деньгами выслали?

0  0
2.03.2017 16:00
- гость -

"в полной мере востребованы"

0  0
2.03.2017 16:00
Здравый!

Ну и мы присоединяемся. Ни дна тебе, ни покрышки!

0  0
2.03.2017 16:02
- гость -

А кто такой Горбачев? И почему Путин его поздравляет!? Мне 60 лет, почему Путин меня не поздравил!?

0  0
2.03.2017 16:03
- гость -

Нормальный мужик-нормально развёл!

0  0
2.03.2017 16:03
- гость -

И что, еще не сдох, падла!?

0  0
2.03.2017 16:03
- гость -

Вот и политико-правовая оценка горбачевщины и ельцинщины нынешней властью. Ворон ворону...

0  0
2.03.2017 16:04
- гость -

Дачку еще не продал,?

0  0
2.03.2017 16:05
- гость -

Логично. Кому как не этому сыну берегов турецких обязан Владимир Владимирович своим состоянием и должностью.

0  0
2.03.2017 16:06
- гость -

Подлинная и страшная роль этого лысого человечка с пятном во лбу еще не всеми оценена и понята. Ведь именно при нем, в 1985-1991 гг. высшая партноменкатура ЦК КПСС, КГБ и чиновников СССР дочиста, "в талово" разграбила свою же страну. Из страны были вывезено более 2 тысяч тонн золота, алмазов, платины, и других драг.металлов. Все это было вложено в западные банки и акции крупных корпораций США и Западной Европы. Это был первый гигантский "хапок" сгнившей номенклатурной клики позднего СССР, которая разграбила национальный фонд страны, лишив ее какого-либо будущего. И на самой вершине гигантской коррупционной пирамиды стоял этот человечек со Ставрополья, прозванный там за продажность кличкой "Миша-конверт". Именно он подписывал и визировал почти все бумаги на тайный вывоз сырья и золота из страны. Однако в отличие от заведующего международным отделом ЦК КПСС, Кручины, его не убили. Разумеется, помогая ограбить страну на миллиарды долларов, он не остался в стороне от своей клики. Он сам стал на этом грабеже мультимиллионером, правда, тайным. О размере истинного состояния Михаила Горбачева мы почти ничего не знаем, он умело скрывает свои доходы и активы. Однако то, что он продает свою виллу в Германии стоимостью в миллионы евро, говорит о многом. Это показывает то, что Горбачев не имеет денег заработанных честно. Он явно не мог купить ее на свою зарплату президента СССР в 80 тысяч рублей. Далеко не одна вилла у него в Европе и США. И связи Горбачева с некой Дианой Мейер Саймон одной из крупнейших миллиардерш, совладелице крупной строительной компании в США, тоже говорят о многом.

0  0
2.03.2017 16:07
- гость -

"Желаю Вам здоровья и всего самого доброго" то есть и Россию так же разпродадут, как СССР

0  0
2.03.2017 16:08
16:02

Когда на тебя.....глаза закатывали,на Горбачёва шинель строчили.Зелёный короче ещё.

0  0
2.03.2017 16:08
- гость -

Промолчать бы, да слов для молчания нет уже, твари....

0  0
2.03.2017 16:09
- гость -

Вопрос: через сколько за мной прийдут?

0  0
2.03.2017 16:12
Истина

От всего народа кол осиновый в сердце этому меченому упырю!

0  0
2.03.2017 16:14
- гость -

От всего народа кол осиновый в сердце этому меченому упырю!

В сердце не надо. На кол надо посадить, а сердце в формалин и возить по стране.

0  0
2.03.2017 16:32
- гость -

И сидят эти два,горби и пу, читают и ржут.Потому что знают, да ни фига ты, народ, не сделаешь, повякаешь на амике и дальше терпеть будешь. Так нам и надо.

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