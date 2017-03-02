Фото: vesmirbooks.ru

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнилось 86 лет.

"Уважаемый Михаил Сергеевич! Примите поздравления с днём рождения. На протяжении многих лет Вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что знания и опыт Горбачева "в полной мере востребованы".

"Желаю Вам здоровья и всего самого доброго", – резюмировал действующий глава государства.