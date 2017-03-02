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В Китае жительница провинции Хэбэй родила девочек-близняшек через шесть дней после рождения сына. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News Service.

Уточняется, что случай произошел в городе Ичан. Мать детей рассказала, что сыграла свадьбу в 2012 году, однако у нее с мужем не было детей. В августе минувшего года она прошла курс лечения в городе Ухань и забеременела тройней.

По данным агентства, 21 февраля китаянка родила мальчика весом 1,44 килограмма, но схватки прекратились. Акушер женщины решил продолжать беременность. В понедельник, 27 февраля, женщина родила девочек-близняшек.

Мать отмечает, что мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть, однако теперь детей трое, и она не знает, что делать.

Сейчас дети находятся в реанимации. Акушер с опытом работы более 20 лет отмечает, что в ее практике это первый подобный случай. По словам специалиста, женщина была беременна так называемой дизиготной тройней, то есть родившийся мальчик развивался в другой плодной оболочке, которая находилась отдельно от его сестер-близнецов.