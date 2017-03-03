Пятого марта на Барнаульском ипподроме пройдёт масштабный межрегиональный конноспортивный праздник – "Большие бега". Это мероприятие будет проходить впервые, но уже успело вызвать интерес у сильнейших наездников России.

В числе участников можно увидеть Ларису Танишину. Она имеет на своем счету более 2807 стартов на дорожке Центрального Московского ипподрома, из них 432 победы. Под её управлением выступал феноменальный жеребец Лотос, были установлены многочисленные рекорды, в том числе кобылой Боголепной и жеребцом Донвар ЛОК. Лариса Витальевна была победительницей таких крупных традиционных призов, как "Пиона", "Гибрида", "Большой трёхлетний орловский". Также она является двукратной победительницей приза "Гильдейца", пять раз её рысаки приходили первыми в призе "Русская зима", четырежды она принимала поздравления за победу в призе "Квадрат". В 2016 году наиболее значительными результатами стали кубки, полученные за победы в Призе в честь Дня России (Донвар ЛОК), призе "Гильдейца" (Кабальеро) и Мемориале Маршала С.М. Будённого (Донвар ЛОК).

Также на участие в "Больших бегах" подал заявку Геннадий Большаков – наездник Казанского ипподрома. Он 129 раз стартовал на дорожке Московского ипподрома, одержав 43 победы. Трёхкратный победитель Большого Всероссийского приза – в 1999, 2013 и 2014 годах. В руках Геннадия Большакова феноменальный жеребец Рангоут четырежды становился победителем приза Элиты и в 2001 году установил всероссийские рекорды для жеребцов иностранного происхождения старшего возраста на дистанции 1600 и 2400 метров. Барнаульским зрителям Геннадий известен по выступлению на Кубке Губернатора Алтайского края – в 2014 году орловский Саботаж под его управлением занял второе место.