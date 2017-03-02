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Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, предположительно, под завалами могут также находиться люди.

Согласно уточненной информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе. В ходе строительных работ частично обрушился тоннель на площади 40 квадратных метров. Обрушение произошло внутри конструкций со свежим бетоном, отметили рабочие. "Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб", – цитирует агентство слова источника.

В результате происшествия на МКАД и Калужском шоссе образовалась огромная пробка. По данным корреспондента агентства, на Калужском шоссе движение перекрыто в обе стороны.

На МКАД пробка начинается от 22 км и заканчивается в районе 41 км при съезде на Калужское шоссе.