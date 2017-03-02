Фото: avtopremial.ru

Административный протокол в отношении футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина составили из-за того, что он заехал на дорожную разметку, разделяющую встречные потоки машин. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает RT со ссылкой на агента футболиста Кирилла Логинова.

По его словам, инцидент произошел 25 февраля, когда Кокорин ехал по улице Малая Дмитровка. Во время поворота налево футболист зацепил колесом разделительную полосу. В связи с этим на него составили административный протокол, после чего материалы были направлены в суд.

Футболисту грозит штраф или лишение прав, отметил Логинов, добавив, что это является "обычной житейской историей" и "никто ночью не гонял по "встречке".

В ответ на вопрос, признает ли Кокорин за собой нарушение ПДД, агент сказал, что футболист занят тренировками и не думает об этом.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорина задержали полицейские после того, как он выехал на встречную полосу на элитном авто. При этом в месте, где произошел инцидент, была свободная дорога, а нужда ехать по "встречке" отсутствовала.

Также появилась информация, что Кокорин не признал свою вину и готов оспорить решение инспекторов ДПС.