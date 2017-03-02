Программа "Стройка" и редактор журнала "Алтайская стройка" Константин Ганов рассказывают, как можно своими руками сделать качественную детскую кровать. В этот раз в съемке передачи приняла участие журналист ИА "Амител" Елена Лепезина. Кровать нестандартных размеров понадобилась ее дочери Дарье.

Во-первых, длина кровати вместо двух метров должна была быть 170 см, чтобы могла войти в имеющуюся в квартире нишу. Во-вторых, после перенесенного компрессионного перелома позвоночника девочке запрещено долго сидеть, а потому горизонт спального места пришлось поднять выше 50 см: хитрые взрослые решили, что так будет неудобно садиться.

В-третьих, кровать должна была иметь три спинки, чтобы защищать от сквозняков летом, и от перегрева от расположенных вдоль стен радиаторов отопления.

В-четвертых (самое главное для мамы), кровать должна быть сделана из гипоаллергенных материалов, так как ребенок – аллергик.

Ну и в-пятых (самое главное для Даши), кровать должна быть очень красивой, чтобы ее можно было разместить в любом месте и даже использовать для зонирования комнаты.

С этой непростой задачей Елене в рамках программы "Стройка" помогли справиться студенты и преподаватели Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Что из этого получилось, смотрите сами:

Ведущий программы, редактор журнала "Алтайская Стройка" Константин Ганов утверждает, что сделать такую кровать, пусть и без фрезеровки, сможет каждый. Главное – навык работы с ручным столярным инструментом. Мебельный щит можно приобрести уже готовый, тем более что в Алтайском крае таким производством занимается компания "Алтайлес". А умение работать с деревом также можно приобрести в Алтайском архитектурно-строительном колледже – единственном в регионе месте, где свободный человек может освоить профессию столяра, независимо от возраста. Есть и второй, менее предпочтительный путь: попасть в систему УФСИН, где также неплохо обучают столярному ремеслу.