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Глава Молдавии Игорь Додон в скором времени обсудит с премьером Павлом Филипом вопрос о новых молдавских послах в ряде стран, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий президента Молдавии по поводу решения правительства отозвать посла страны в РФ Дмитрия Брагиша.

"В ближайшее время мы обсудим с премьером кандидатуры новых послов", – приводит слова Додона агентство.

На прошлой неделе премьер Молдавии направил главе государства список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, среди которых были одобренные правительством посланники в США, Китае, Австрии, Франции, Великобритании и постпред в ООН. Додон не стал утверждать послов в Белоруссии, Британии и Австрии, куда изначально собирались назначить соратников Филипа по правящей Демократической партии – Владимира Чобану, Игоря Клипия и Валерию Шейкан.

Додон объяснил свое решение словами, что он не назначит послами людей, которые не будут защищать интересы страны. После этого, отмечают молдавские СМИ, у президента с премьером состоялся ряд "жестких разговоров", которые касались назначения послов.

Агентство отмечает, что накануне правительство Молдавии решило отозвать с поста посла в РФ Дмитрия Брагиша, возглавлявшего также диппредставительство республики в Таджикистане. Проект решения представила замминистра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, не объяснившая причины отзыва дипломата. Отмечается, что комментарии насчет отзыва также не дали в пресс-службе правительства и внешнеполитического ведомства.