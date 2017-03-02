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Двое румын погибли во время спора, кто больше выпьет

, ИА "Амител"
Знакомые погибших отмечают, что товарищи нередко мерились силами в "алкогольных поединках"

Фото: infoanti.ru

Двое граждан Румынии погибли в Испании из-за игры, кто кого перепьет. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Mirror.

Тела 39-летних мужчин обнаружили утром в воскресенье, 26 февраля, их соседи по дому, который находится в провинции Паленсия (на севере страны). По данным полиции, их смерть наступила в результате алкогольной интоксикации. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отмечается, что два друга устроили соревнование, чтобы узнать, кто из них выпьет больше. Мужчины употребляли пиво и шоты. Подчеркивается, что румыны начали пить в пабе во второй половине дня и продолжили после возвращения домой в районе десяти вечера.

По словам знакомых погибших, товарищи не раз мерились силами в "алкогольных поединках". Также они предположили, что мужчины могли умереть от отравления угарным газом из-за неисправной плиты, но правоохранители не нашли подтверждения этой версии. 

Издание добавляет, что после обнаружения тел полиция задержала пятерых человек. Возможно, они принимали участие в игре и не оказали помощь умирающим.

Местные власти отметили, что погибшие работали на деревообрабатывающем предприятии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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