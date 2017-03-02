Фото olepro.livejournal.com
Самая длинная горка Алтайского края находится в Егорьевском районе. Ее построили в нескольких километрах от райцентра на берегу озера, сообщают "Вести-Алтай".
Слава об огромной горке дошла и до жителей соседних регионов. Прокатиться с ветерком в Егорьевский район приезжают из Кемерово, Новосибирска, Бийска, Томска, Омска и Казахстана.
Спуститься с горочки за час можно примерно 20 раз.
Комментарии
//Спуститься с горочки за час можно примерно 20 раз.
Сильно сомневаюсь.
Длина горки 300 метров. Умножаем на 2. 600 метров корреспондент планирует преодолеть за 3 минуты?
Более реалистично - 4 раза в час.