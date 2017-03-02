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Бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков сбежал на Украину, так как в РФ ему грозило бы уголовное преследование и арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя СКР Александра Бастрыкина на расширенной коллегии СК по итогам работы в минувшем году.

По словам Бастрыкина, в РФ дважды было внесено постановление в отношении депутата. "Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и его бы арестовали", – приводит агентство слова председателя СКР.

Бастрыкин отметил, что Вороненков дошел до такой низости, чтобы делать заявления о принятии гражданства Украины, чтобы уйти от уголовной ответственности. "Поэтому это не прихоть Бастрыкина и Следственного комитета, это реальный механизм возвращения средств фирмы, липовой, не липовой, в наш бюджет", – отметил он.

Экс-депутат ГД шестого созыва Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ. В декабре 2014 года Следственный комитет направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре российской столицы. В апреле 2015 года СКР направил в Генпрокуратуру документы на привлечение его к ответственности в качестве обвиняемого в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве. 15 февраля текущего года было вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений.

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Сейчас бывший депутат скрывается от следствия. Следователи объявили его в федеральный розыск. Украинские СМИ сообщали, что в декабре минувшего года Вороненков уехал жить в Киев, где получил гражданство. На Украине он дал ряд интервью, в которых сделал несколько резких антироссийских заявлений.

Также бывший депутат отметил, что дело в отношении него было сфабриковано, выразив уверенность, что правосудие в РФ работает "с обвинительным уклоном".