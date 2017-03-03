Африканские ученые выяснили, что слону требуется всего два часа на сон. Это животное спит меньше других млекопитающих.

Однако два часа сна достаточно только тем слонам, которые живут в дикой природе. Для животных, которые обитают в неволе, на восстановление сил требуется около 4-6 часов. Отрицательного влияния на организм слонов такая бессонница не оказывает.

Сотрудник университета Витватерсранда Пол Мангер и его коллеги придерживаются гипотезы, согласно которой продолжительность сна зависит от размеров животного: чем оно больше, тем меньше ему нужно спать.