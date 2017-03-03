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Два часа на отдых: какое животное спит меньше всех?

, ИА "Амител"
Ученые выяснили, что слону достаточно всего лишь двух часов сна

Африканские ученые выяснили, что слону требуется всего два часа на сон. Это животное спит меньше других млекопитающих.

Однако два часа сна достаточно только тем слонам, которые живут в дикой природе. Для животных, которые обитают в неволе, на восстановление сил требуется около 4-6 часов. Отрицательного влияния на организм слонов такая бессонница не оказывает.

Сотрудник университета Витватерсранда Пол Мангер и его коллеги придерживаются гипотезы, согласно которой продолжительность сна зависит от размеров животного: чем оно больше, тем меньше ему нужно спать.


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