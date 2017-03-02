"Битва хоров" с участием сотрудников силовых структур и ведомств Алтайского края пройдет в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, битва пройдет 7 марта и будет посвящена Международному женскому дню.

Участие в проекте принимают вокальные ансамбли силовых структур региона, в том числе ГУ МВД России по Алтайскому краю, Барнаульского юридического института МВД России, Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю, Войсковой части № 5428 Алтайского соединения войск национальной гвардии России, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Отмечается, что "Битва хоров" – это инновационный проект в области эстрадного искусства, цель которого – эстетическое воспитание и реализация творческого потенциала сотрудников и повышение их культурного уровня.