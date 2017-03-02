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Украинский лидер Петр Порошенко после обострения ситуации в Донбассе провел два телефонных разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины, передает "Интерфакс-Украина".

В администрации Порошенко отметили, что беседы проведены для того, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также для освобождения заложников, в том числе Олега Сенцова и Романа Сущенко.

В пресс-службе добавили, что данные контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по нормандскому формату. Отдельного сообщения о переговорах не было, как отмечает администрация, "из-за их безрезультативности".

При этом издание "Коммерсант" пишет, что Путин и Порошенко с начала текущего года разговаривали по телефону четыре раза. Последняя беседа состоялась 21 февраля.