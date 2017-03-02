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В Республике Алтай идет расследование уголовного дела в отношении 59-летнего уроженца города Горно-Алтайска, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 28 февраля текущего года. Обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртное. В один момент мужчина приревновал свою приятельницу, взял кухонный нож и несколько раз ударил ее в область грудной клетки. Мужчина, который присутствовал при этом, вмешался в ссору и остановил нападавшего.

В итоге потерпевшую госпитализировали, в данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Атаковавшего ее мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Расследование дела продолжается.